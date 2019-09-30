خاص زكريا السيد رئيسا لنادي إنبي

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 17:38

كتب : حامد وجدي أحمد شاكر

الأهلي - إنبي

قرر مجلس إدارة نادي إنبي اعتماد تكليف زكيا السيد قائما بعمل رئيس النادي.

ووصل علاء خشب رئيس إنبي السابق لسن المعاش ولا يحق له الاستمرار في منصبه.

ومن المنتظر أن يتولى زكريا السيد مهمة رئاسة إنبي لحين إجراء انتخابات تكميلية أو استكمال مدة المجلس طبقا للائحة.

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وكان مجلس إدارة نادي إنبي قد أقر في وقت سابق اللائحة التي تنص على منع أي مسؤول من استكمال مهام عمله في حالة وصوله لسن المعاش.

وتحدث زكريا السيد لـFilGoal.com قائلا: "استراتيجية إنبي لا تتغير. ثابتة دائمة ومن يأت يستكملها".

وأضاف "سنعقد جمعية عمومية يوم الجمعة لمناقشة الميزانية ووضع الأرباح والخسائر، إلى جانب اجتماعات مكثفة مع الإدارة لوضع آليات العمل وتشكيل مجموعة العمل".

وأشار "ممارستي لكرة القدم في السابق ستسهل مهامي الجديدة لأنني أشعر باللاعبين وسهل علي التعامل مع المنظومة بالكامل".

ويحتل إنبي المركز الـ 16 على سلم ترتيب الدوري بنقطة واحدة من مباراتين.

ويستعد إنبي لمواجهة سموحة يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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