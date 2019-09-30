بأمر فيفا.. كارديف يدفع 6 ملايين يورو من صفقة سالا

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدفع نادي كارديف سيتي الويلزي مبلغا قدره 6 ملايين يورو (5.3 ملايين جنيه إسترليني) لنانت الفرنسي وهو جزء من القيمة المتفق عليها في صفقة انتقال اللاعب إيمليانو سالا الذي توفي في يناير الماضي.

إيميليانو سالا النادي : كارديف سيتي

وألزم فيفا نادي كارديف سيتي بدفع القسط الأول من صفقة كادت تكون الأغلى في تاريخه حين اتفق في يناير على انتداب سالا قبل أن يتوفى الأرجنتيني في حادث تحطم طائرة.

وقال متحدث باسم فيفا "في اجتماع عقد يوم 25 سبتمبر 2019 لجنة فيفا لشؤون اللاعبين قررت دفع كارديف سيتي لنانت مبلغا قدره 6 ملايين يورو، وفقا لاتفاق بين الناديين تم في 19 يناير".

وتوفى سالا، الذي كاد ينتقل لكارديف مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، في 21 يناير الماضي أثناء سفره من فرنسا تمهيدا للانضمام إلى كارديف الذي كان ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي.

وتألق سالا في الدوري الفرنسي على مدار 7 مواسم ورفض الانتقال إلى الدوري الصيني مفضلا ارتداء قميص كارديف.

وبعد وفاته طلب نانت قيمة الصفقة من كارديف قبل أن يحكم فيفا لصالح الأول بالحصول على جزء من القيمة المالية التي اتفق عليها الناديان.

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