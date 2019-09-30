مؤتمر #ليلة_الأبطال - ساري: نواجه أفضل فريق يستحوذ على الكرة والأقوى بدنيا

شدد ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس على صعوبة مواجهة ضيفه باير ليفركوزن الألماني يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن فريقه يحتاج للتحسن على الصعيد الهجومي.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي:"نواجه فريقا هو الثاني في الدوري الألماني، أفضل من يستحوذ على الكرة والأقوى بدنيا، لذا ستكون مباراة قوية. يعرفون كيف يستحوذون على الكرة لفترة طويلة والمواجهة معقدة، أي اعتقاد غير ذلك سيكون خطأ كبيرا".

وواصل المدرب الأسبق لنابولي وتشيلسي "مراوغاتنا أفضل في المباريات الأخيرة، الآن علينا أن نهاجم بسرعة ونكون أكثر فاعلية. في آخر مواجهتين صنعنا 21 فرصة وسجلنا فقط أربعة أهداف".

رغم أن ليفركوزن سقط في ميدانه أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الأولى، إلا أن ساري نبه على حتيمة الظفر بالفوز في المواجهة، ليعوض بطل إيطاليا فقدانه نقطتين بالتعادل بنتيجة 2-2 أمام مضيفه أتليتكو مدريد.

وفرط يوفنتوس في تقدمه بهدفين ليتعادل معه فريق روخيبلانكوس في مباراة مثيرة بالجولة الأولى استضافها الملعب الجميل واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد.

ومن جانبه، قال ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس إن الفريق يتحسن مع ساري، المدرب الذي خلف ماسيمليانو أليجري. فقال البوسني:"كلما مر الوقت كلما فهمنا ما يريده المدرب منا وأرى الفريق يتطور باستمرار. لا يوجد شيء يكتمل بعد شهر واحد".

وواصل اللاعب الأسبق لروما وليون "أليجري طلب الرحيل، الآن نلعب بطريقة مختلفة وأبحث عن اللعب بشكل عامودي بالبحث عن زميل بين الخطوط".

ولا يزال يوفنتوس يبحث عن اللقب الثالث في تاريخه بدوري الأبطال، توج في 1985 و1996 وقاده أليجري لخوض النهائي مرتين لكنه خسر ضد برشلونة وريال مدريد في 2015 و2017 على الترتيب.

وتوج ساري بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي مع تشيلسي لكن إدارة النادي الإنجليزي فضلت الاستغناء عن خدماته ليتعاقد معه يوفنتوس خلفا لأليجري.

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