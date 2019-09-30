مؤتمر #ليلة_الأبطال - زيدان: نريد مغادرة المركز الأخير.. وحزين لما حدث مع كاسيميرو

شدد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، على أهمية تجاوز عقبة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستقبل ضيفه البلجيكي في الجولة الثانية لدور المجموعات، بعد أن تلقى هزيمة قاسية في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون رد أمام باريس سان جيرمان.

وصرّح زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ندرك أننا لم نبدأ دوري أبطال أوروبا بشكل جيد هذا الموسم، وعلينا أن نستعيد توازننا أمام كلوب بروج".

وأضاف: "نريد الفوز غدا لأننا في المركز الرابع بالمجموعة حاليا، هذا هو هدفنا".

كاسيميرو لاعب ريال مدريد تعرّض لموقف صعب هذا الأسبوع، إذ سُرق منزله أثناء مباراة الدربي أمام أتليتكو مدريد، شيء تعرض له زيدان أيضا في وقت سابق وعدد من لاعبي كرة القدم في إسبانيا.

المدرب الفرنسي صرّح: "نشعر بالسوء، ليس لأجل اللاعبين فقط، ولكن لكل من يتعرضون لذلك. لحسن الحظ لم يحدث شيء، بعض الخسائر المادية فقط".

وأشاد زيدان بتطور فريقه بعد السقوط أمام باريس سان جيرمان: "علينا أن نُظهر قوتنا، عندما نملك الكرة أو نفقدها، علينا أن نخلق الفرص".

وشدد على ثقته في لاعبه إيدن هازارد: "لن أنصح هازارد، إنه لاعب مهم ونريد المزيد منه، لكن عليه أن يكون هادئا. لست قلقا. سينجح هنا لأنه لاعب مميز، هذا أمر لن يتغير".

واحد من 3 لاعبين فقط لم يعتمد عليهم زيدان هذا الموسم هو براهيم دياز، والمدرب الفرنسي يشعر بالأسف لاستبعاده المتكرر: "من المؤسف ألا يتم استدعائه، ولكني أمتلك 25 لاعبا، وأشعر بالانزعاج للذين أضطر إلى استبعادهم بعد أن يتدربوا الأسبوع بأكمله ويبقون في المنزل رغم ذلك. سأعتمد عليه مستقبلا، الموسم لا يزال طويلا".

وعند سؤاله عن افتقاد كريستيانو رونالدو، أجاب: "ندرك ما قّدمه رونالدو هنا، لكن ريال مدريد سيواصل لأنها صفة في الحمض النووي لهذا الفريق، سنعرّق القميص. علينا أن نعطي كل ما نملك وهذا ما سنفعله هذا الموسم".

كما أشاد بـ كريم بنزيمة: "أكثر ما يعجبني في بنزيمة أنه لاعب مختلف، خصوصا أنه صار أكثر مسؤولية ونضجا الآن".

وأتم مؤكدا أن فريقه سيدخل المواجهات المقبلة بهدف أوحد: "في 3 مباريات بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان تمتعنا بصلابة دفاعية كبيرة. كل مباراة مختلفة عن الأخرى وعلينا الفوز بالمباراتين المتبقيتين قبل التوقف الدولي".

ريال مدريد يقبع في قاعة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا دون رصيد، فيما يتقاسم كلوب بروج المركز الثاني مع جالاتسراي التركي، بعد تعادلهما دون أهداف في الجولة الأولى.

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