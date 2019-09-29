تشكيل بيراميدز – فاروق يقود الهجوم.. وأنتوي ودونجا بديلان أمام شباب بلوزداد

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 18:03

كتب : FilGoal

بيراميدز - إنبي

يقود محمد فاروق الهجوم، فيما يتواجد جون أنتوي ونبيل عماد "دونجا" على مقاعد البدلاء أمام شباب بلوزداد.

أعلن سيباستيان ديسابر المدرب الفرنسي لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة شباب بلوزداد في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل بيراميدز شهد تواجد محمد فاروق كمهاجم أساسي، فيما يلعب محمد حمدي كظهير أيسر.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور – عبد الله بكري – رجب بكار.

الوسط: عمر جابر – محمد فتحي.

أمامهم: إيريك تراوري - عبد الله السعيد - إسلام عيسى.

الهجوم: محمد فاروق.

كان بيراميدز قد تعادل ذهابا بهدف لكل فريق في مصر، ويحتاج للفوز بأي نتيجة للتأهل.

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