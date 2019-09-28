راموس: نقطة واحدة قليلة على ما قدمه ريال مدريد

يرى سيرخيو راموس قائد ريال مدريد أن فريقه استحق الفوز على مضيفه أتليتكو مدريد في دربي العاصمة اليوم السبت.

واكتفى كل فريق بالحصول على نقطة في صراع الصدارة بعدما تعادلا سلبيا في الجولة السابعة من الليجا.

وقال راموس عقب المباراة لشبكة "beIN Sports": "نقطة واحدة قليلة على ما قدمه ريال مدريد الليلة".

وتابع "سعينا للفوز، وكان علينا العمل بجدية ودافعنا بشكل جيد أمام أتليتكو".

ثم أضاف "قدمنا مجهودا كبيرا لكن كنا غير محظوظين بالتصدي لفرصة كريم بنزيمة".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول منفردا، فيما رفع أتليتكو إلى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن غرناطة الثاني.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة لـ في الجول: جينيراسيون متمسك برفض اللعب في برج العرب ولكن

بالصور - بعثة جينيراسيون تصل بتروسبورت.. وإدارة الملعب ترفض طلبهم

بالفيديو - وردة يسجل ويصنع ويستفز الجماهير في عودة مجنونة لفريقه

بالفيديو - سواريز 400 وتير شتيجن تاريخي.. برشلونة يعود بانتصار أمام خيتافي

للوقوف على العناصر التى سيضمها.. اجتماع البدري الأول مع جهازه المعاون