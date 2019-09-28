راموس: نقطة واحدة قليلة على ما قدمه ريال مدريد

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 23:07

كتب : محرر في الجول

سيرخيو راموس - جواو فيليكس - ريال مدريد - أتليتكو

يرى سيرخيو راموس قائد ريال مدريد أن فريقه استحق الفوز على مضيفه أتليتكو مدريد في دربي العاصمة اليوم السبت.

واكتفى كل فريق بالحصول على نقطة في صراع الصدارة بعدما تعادلا سلبيا في الجولة السابعة من الليجا.

وقال راموس عقب المباراة لشبكة "beIN Sports": "نقطة واحدة قليلة على ما قدمه ريال مدريد الليلة".

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وتابع "سعينا للفوز، وكان علينا العمل بجدية ودافعنا بشكل جيد أمام أتليتكو".

ثم أضاف "قدمنا مجهودا كبيرا لكن كنا غير محظوظين بالتصدي لفرصة كريم بنزيمة".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول منفردا، فيما رفع أتليتكو إلى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن غرناطة الثاني.

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