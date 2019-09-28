بالفيديو - لقاء الفرص المهدرة.. مانشستر سيتي ينتفض أمام إيفرتون بثلاثية

في لقاء شهد كما كبيرا من الفرص المهدرة على الجانبين، نجح مانشستر سيتي في تخطي عقبة إيفرتون وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

مدرب السماوي بيب جوارديولا دخل اللقاء دون الاعتماد على الثلاثي سيرخيو أجويرو ودافيد سيلفا وبيرناردو سيلفا بشكل أساسي إذ شارك جابرييل جيسوس وإلكاي جوندوجان ورياض محرز على الترتيب.

سيتي تقدم أولا عن طريق جابرييل جيسوس قبل أن يتعادل كلافيرت لوين للتوفيز، ثم تألق الجزائري محرز وتبعه رحيم سترلينج بالثالث.

سترلينج وصل إلى هدف الـ100 مع جميع الأندية في كل المسابقات إذ سجل 77 مع السماوي و23 مع ليفربول، الـ50 هدفا الأولى سجلها في 231 مباراة، أما الـ50 الثانية ففي 98 لقاء.

ضربة للاعبي الفانتازي .. أجويرو وبيرناردو ودافيد سيلفا على مقاعد البدلاء! 🗒️تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون - خيسوس وستيرلينج في خط الهجوم .. #في_إنجلترا pic.twitter.com/QFcMYEgIti — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2019

وتألق الحارسين جوردان بيكفورد وإيديرسون مورايش منع الشباك من استقبال أهداف أكثر في كلا الجانبين، بجانب العارضة التي حرمت جوندوجان من هدف سهل للغاية أمام المرمى الخالي.

في الدقيقة 24 استهل البرازيلي جيسوس التسجيل من رأسية داخل منطقة الجزاء، لكن ضغط أصحاب الأرض أسفر عن التعادل بعدما لعب كولمان الكرة من فوق إيديرسون ليتابعه كلافيرت لوين من على خط المرمى مع الدقيقة 33.

التوفيز نجحوا في الحفاظ على تلك النتيجة في الشوط الأول، ومع الشوط الثاني اختلفت الأوضاع تماما وسيتي انتفض في طوفان هجومي كبير.

محرز ترجم تلك الخطورة من ركلة حرة مباشرة وبتسديدة صاروخية في زاوية الحارس بيكفورد الذي لم يستطع الوصول إليها في الدقيقة 71.

رغم ذلك استمر الهجوم السماوي على مرمى إيفرتون وسترلينج الذي أهدر العديد والعديد من الفرص تمكن هذه المرة من إحراز الهدف الثالث بالدقيقة 84.

تسديدته الصاروخية ارتدت من العارضة لتعود إليه من جديد ويوجهها للمرمى مجددا قبل يتألق بيكفورد ويبعدها.

ولكن صافرة الحكم تدخلت واحتسبت الهدف إذ تخطت الكرة خط المرمى بعد اصطدامها بالعارضة.

السماوي واصل مطاردة ليفربول رغم فارق الخمس نقاط إذ وصل لنقطته الـ16، فيما تجمد رصيد التوفيز عند 7 نقاط في المركز الـ15.

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