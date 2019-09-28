بالفيديو – دورتموند يتعثر أمام بريمن ويواصل تخبطه المحلي

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 20:33

كتب : FilGoal

دورتموند

فرض فيردر بريمن التعادل على مضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين لكل طرف على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الجولة السادسة للدوري الألماني.

ميلوت راشيكا وماركو فريدل سجلا هدفي بريمن، فيما سجل ماريو جوتسه وماركو رويس هدفي دورتموند.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، فيما رفع بريمن رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر.

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بريمن تقدم في النتيجة بالدقيقة السابعة عن طريق الكوسوفي راشيكا.

قبل أن يتعادل جوتسه لـ دورتموند في الدقيقة التاسعة سريعا بصناعة البولندي لوكاس بيتشك.

ولم ينه دورتموند الشوط إلا متقدما، بواسطة القائد رويس الذي ترجم تمريرة ثورجان هازارد الحاسمة.

لكن النمساوي فريدل فرض التعادل على أسود الفستفاليا بهدفه الثاني لـ بريمن في الدقيقة 55.

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