بالفيديو – ماذا فعلت بهم يا كونتي؟ سانشيز يسجل ويُطرد في انتصار سادس تواليا لإنتر

بعد مرور 6 جوالات من الدوري الإيطالي الموسم الماضي، جمع إنتر 10 نقاط. والآن في الموسم الحالي جمع 18 نقطة، هل تعرف من السبب؟ الإجابة أنطونيو كونتي.

إنتر انتصر على سامبدوريا على ملعب الأخير بثلاثية مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ملعب لويجي فيراريس الخاص بـ سامبدوريا يُعد صعبا على الجميع، ولكن ليس إنتر وليس كونتي.

أليكسيس سانشيز كان بطلا للمواجهة المثيرة بين الطرفين بسبب 46 دقيقة فقط.

سانشيز شارك أساسيا لأول مرة مع إنتر ليقود الهجوم بدلا من روميلو لوكاكو وبجانب لاوتارو مارتينيز.

📋 | FORMAZIONE Ecco gli 11 iniziali scelti da Antonio Conte per #SampdoriaInter ⚫️🔵👇 pic.twitter.com/WkzfI2TcDr — Inter (@Inter) September 28, 2019

وفي الدقيقة 20 سدد المتألق ستيفانو سينسي تسديدة قوية اصطدمت في سانشيز لتهز الشباك وتكتب الهدف الأول للأفاعي.

بعدها مباشرة استغل سانشيز تسديدة جديدة من سينسي ليحولها بنفسه هذه المرة في الشباك في الدقيقة 22.

ثنائية لإنتر بعد مرور 22 دقيقة فقط ولكن الإثارة لم تكن هنا فقط، بل مع بداية الشوط الثاني عندما خرج أليكسيس مطرودا.

بطاقة صفراء أولى لسانشيز في الدقيقة 40 وبطاقة ثانية مع انطلاق الشوط الثاني بسبب التحايل على الحكم والسقوط داخل منطقة الجزاء.

سامبدوريا استغل النقص العددي ليسجل عن طريق جانكتو في الدقيقة 55 من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

لكن إنتر لم يترك أي فرصة لمنافسة للعودة للمباراة، فسجل روبيرتو جاليارديني الهدف الثالث في الدقيقة 62.

آخر ثلاث زيارات لإنتر على ملعب سامبدوريا خرج منتصرا في الدوري الإيطالي.

انتصر 5-0 الموسم قبل الماضي، ثم 1-0 الموسم الماضي واستمرت العقدة ليفوز من جديد هذا الموسم 3-1.

وغرد إنتر وحيدا في صدارة الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 انتصارات تحت قيادة كونتي.

بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند ثلاث نقاط فقط في المركز الأخير.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة لـ في الجول: جينيراسيون متمسك برفض اللعب في برج العرب ولكن

بالصور - بعثة جينيراسيون تصل بتروسبورت.. وإدارة الملعب ترفض طلبهم

بالفيديو - وردة يسجل ويصنع ويستفز الجماهير في عودة مجنونة لفريقه

بالفيديو - سواريز 400 وتير شتيجن تاريخي.. برشلونة يعود بانتصار أمام خيتافي

للوقوف على العناصر التى سيضمها.. اجتماع البدري الأول مع جهازه المعاون