مدرب خيتافي: استقبلنا هدفا طفوليا أمام برشلونة

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 20:15

كتب : FilGoal

خوسيه بوردالاس - إرنستو فالفيردي

أبدى خافيير بوردالاس المدير الفني لـ خيتافي، غضبه العارم للطريقة التي يستقبل بها فريقه الأهداف.

خيتافي سقط على ملعبه كوليسيوم ألفونسو بيريز بهدفين دون رد أمام برشلونة في الجولة السابعة للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

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وصرّح بوردالاس بعد المباراة في المؤتمر الصحفي: "أنا قلق من الحالة الدفاعية للفريق، نرتكب أخطاء فردية وفي الرقابة".

وركز انتقاده على الهدف الأول الذي سجّله لويس سواريز: "لا يمكن استقبال الهدف الأول في كرة القدم الاحترافية، إنه هدف طفولي. استقبلنا 3 أهداف أمام فالنسيا في 8 دقائق، علينا أن نكون أكثر تركيزا".

وأكمل: "نستقبل الأهداف في توقيت نكون خلاله متفوقين، وعندما يسجل الخصم عليك في تلك اللحظة الحساسة فهذا كفيل بإرباكك".

وأتم: "برشلونة لم يغامر دفاعيا وترك مساحات قليلة".

برشلونة رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز 11.

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