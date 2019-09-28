تشكيل الدربي - مفاجأة في وسط ريال مدريد.. وفيليكس يجاور كوستا في هجوم أتليتكو

شهد تشكيل ريال مدريد لمواجهة جاره أتليتكو مدريد، مفاجأة في خط الوسط.

ريال مدريد يحل ضيفا على أتليتكو مدريد في دربي العاصمة بالجولة السابعة للدوري الإسباني على ملعب واندا متروبوليتانو.

وقرر زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، الدفع بالشاب فيدي فالفيردي في خط الوسط، وإبقاء الثنائي لوكا مودريتش وجيمس رودريجيز على مقاعد البدلاء.

كما اعتمد على ناتشو فيرنانديز كظهير أيسر، في ظل غياب فيرلان ميندي ومارسيلو للإصابة.

وعاد الثلاثي الهجومي: جاريث بيل، وكريم بنزيمة، وإيدن هازارد للتشكيل بعد إراحته في المباراة الماضية أمام أوساسونا.

في المقابل، دفع دييجو سيميوني مدرب أتليتكو بالثنائي دييجو كوستا، وجواو فيليكس في خط الهجوم، في ظل إيقاف ألفارو موراتا.

كما أبقى ماركوس يورينتي لاعب ريال مدريد السابق على مقاعد البدلاء، وفضّل عليه الغاني توماس بارتي.

ريال مدريد يمتلك 14 نقطة في الصدارة قبل انطلاق الجولة، بينما يمتلك أتليتكو 13 نقطة ويسعى للفوز والانقضاض على المركز الأول.

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – لودي

الوسط: كوكي – ساؤول نيجيز – توماس بارتي – فيتولو

الهجوم: دييجو كوستا – جواو فيليكس

دكة البدلاء: أنطونيو أدان – سانتياجو أرياس – فيليبي – توماس ليمار – ماركوس يورينتي – هيكتور هيريرا – أنخيل مارتين كوريا

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيمة – إيدن هازارد

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – لوكا مودريتش – جيمس رودريجيز – لوكاس فاسكيز – فينينسيوس جونيور – لوكا يوفيتش

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