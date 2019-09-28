تير شتيجن: هل قصدت صناعة الهدف؟ دعونا لا نخدع أنفسنا

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 19:48

كتب : FilGoal

تير شتيجن - برشلونة

اعترف مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، أنه لم يقصد صناعة هدف فريقه الأول أمام خيتافي بشكل كامل.

برشلونة تجاوز خيتافي بهدفين دون رد على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

ودخل تير شتيجن التاريخ أثناء المباراة، عندما صنع هدف برشلونة الأول بتمريرة طولية ترجمها لويس سواريز بنجاح.

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الحارس الألماني سُئل إن كان يقصد إرسال سواريز إلى مواجهة مباشرة مع حارس المنافس، فجاءت إجابته: "عادة يحاول حراس المرمى إخراج الكرة بشكل صحيح. رأيت سواريز، ولكن ليس بالشكل الكافي، دعونا لا نخدع أنفسنا، سواريز بدأ الركض في توقيت مثالي".

وأضاف ضاحكا خلال حديثه لمحطة "موفيستار": "بين الشوطين أخبرت دي لا فوينتي (مدرب حراس مرمى برشلونة) أنني كنت في حاجة إلى تمريرة حاسمة".

وأشاد تير شتيجن بالفوز الذي تحقق: "كان من المهم أن نفوز خارج ملعبنا، الفوز كان أولويتنا، فليس من السهل اللعب هنا. أنا سعيد بحصد النقاط الثلاث".

برشلونة رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز 11.

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