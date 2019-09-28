فالفيردي: الفوز أهم من الشباك النظيفة.. وتير شتيجن مذهل

أثنى إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، على الفوز الذي حققه فريقه في ملعب خيتافي.

برشلونة تجاوز مضيفه خيتافي بهدفين دون رد على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، بالجولة السابعة للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح فالفيردي بعد المباراة: "بعد عدة مباريات سيئة خارج ملعبنا، احتجنا إلى الفوز والملعب كان مثاليا، فالمباراة تكون صعبة دائما على هذا الملعب. إن أردت الفوز بالدوري، فعليك الفوز أمام خصم صعب مثل خيتافي".

المدرب الباسكي سُئل خلال المؤتمر الصحفي عما يفضله، الفوز أم الخروج بشباك نظيفة، فجاءت إجابته حاسمة: "لو حافظنا على نظافة شباكنا ولم نفز، فما أهمية ذلك؟ أفضّل أن أفوز وأحظى بـ 3 أيام هادئة. نحن سعداء لأن مباراة اليوم كانت اختبارا صعبا، فنحن لسنا فريقا يتلقى هذا القدر من الأهداف".

وأشاد فالفيردي بمهاجمه لويس سواريز الذي سجل بعد صيام 3 مباريات: "أحيانا يسجل سواريز وأحيانا لا، لكنه لاعب دؤوب للغاية، قاتل على الكرة الطولية واستطاع تسجيلها".

الأمر نفسه انطبق على مارك أندري تير شتيجن صانع الهدف الأول: "تير شتيجن يلعب بشكل مذهل بالقدمين، ليست أول مرة يصنع هدفا. تير شتيجن يعطينا الكثير على عدة أصعدة".

قائمة المباراة شهدت استبعاد عثمان ديمبيلي في اللحظة الأخيرة، وفالفيردي برر: "لقد فضّلنا استبعاده كإجراء احترازي، هو قرار اتخذناه بعد تدريب يوم أمس، لا أريد قول أي شيء، لقد أخبرنا أنه بخير بعد المباراة لكنه كان قد عانى بعض الانزعاج يوم أمس".

ولم يوضح فالفيردي موقف الجناح الفرنسي من مواجهة منتصف الأسبوع أمام إنتر ميلان: "لا أعرف إن كان سيلعب أمام إنتر، أتمنى ألا يغيب، ولكني لا أضمن ذلك".

وسيتوجب على فالفيردي التعويل على جيرارد بيكيه وجان كلير توديبو فقط في قلب الدفاع دون أي خيارات أخرى بمباراة الجولة المقبلة أمام إشبيلية، بعد تحصل كليمنت لونجليه على بطاقة حمراء أمام خيتافي.

فالفيردي لا يرى أزمة حتى في ظل غياب صامويل أومتيتي: لدينا لاعبين أيضا في الفريق الرديف قادرين على مساعدتنا، ولكن المباراة لا تزال بعيدة، تنتظرنا مواجهة قبلها أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا وهي مهمة للغاية".

برشلونة رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز 11.

اختر تشكيل برشلونة المثالي أمام إنتر

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