بالفيديو - خسارة بلباو الأولى = خروج فالنسيا من كبوته في الدوري الإسباني

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 15:09

كتب : FilGoal

دينيس تشيرشيف - فالنسيا - الدوري الإسباني

واصل فالنسيا تفوقه على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني بالفوز بهدف نظيف في ملعب نيو سان ماميس ضمن مواجهات الجولة السابعة.

الخفافيش لم يخسروا أمام ممثل أقليم الباسك منذ 3 سنوات، إذ حقق الفوز في 4 مباريات من 6 جمعت الفريقين في الدوري.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق الروسي دينيس تشيرشيف في الدقيقة 27 بعد عرضية فيران توريس مستغلا خطأ دفاعي للفريق الباسكي.

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الهدف شهد حالة جدلية بعد العودة لتقنية الفيديو من أجل مطالعة حالة تسلل على توريس لكن الحكم قرر احتساب الهدف، رغم أن الإعادة أثبتت تواجد اللاعب في حالة تسلل.

محاولات الفريق الباسكي تواصلت لتعديل النتيجة دون جدوى في ظل فقدان مهاجميه للمسة الأخيرة.

وفي الشوط الثاني تألق أوناي سيمون في الزود عن مرماه لتظل النتيجة على حالها بعد تصدى لانفراد الأوروجوياني ماكسيمليانو جوميز وتسديدة تشيرشيف.

فوز رفع رصيد فالنسيا إلى النقطة التاسعة وهو الأول في الدوري مع مدربه الجديد سيلاديس الذي خسر مباراة وتعادل في اثنين ليصل الخفافيش للمركز التاسع.

فيما تلقى بلباو الخسارة الأولى له هذا الموسم ويتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الرابع.

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