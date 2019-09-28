بالفيديو - هجمة بدأها صلاح.. القائم يرد تسديدة ماني أمام شيفيلد

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 14:40

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ليفربول - شيفيلد يونايتد

أهدر ليفربول فرصة إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أمام شيفليد يونايتد، بعدما تصدى القائم الأيمن لتسديدة ساديو ماني.

ليفربول تعرض لضغط قوي من أصحاب الأرض في افتتاح الجولة السابعة، لكنه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بدء في الظهور الهجومي.

الدقيقة 42 شهدت هجمة سريعة من الريدز بدأها محمد صلاح بعد راوغ مدافع، ممررا الكرة للبرازيلي روبرتو فيرمينو الذي فضًل التمرير بدوره داخل منطقة الجزاء لساديو ماني.

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القائم الأيمن للحارس تصدى لتسديدة ماني ثم نجاح الدفاع في منع خطورة الضيوف بتحويل الكرة لركنية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ليفربول يطمح في تحقيق الفوز السابع تواليا لزيادة الفارق مع مانشستر سيتي الذي يستضيف غدا إيفرتون.

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