ساكي يقارن بداياته في ميلان بـ جيامباولو: آمل أن يعيد التاريخ نفسه

طالب أريجو ساكي مدرب ميلان السابق بالصبر على ماركو جيامباولو المدير الفني الحالي للفريق بعد النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق.

ميلان خسر 3 لقاءات وفاز في 2 فقط في أول 5 جولات من الدوري الإيطالي.

ساكي أسطورة التدريب الإيطالية قارن بين موقف جيامباولو وموقفه أثناء تدريب ميلان عام 1987.

الإيطالي أشاد بجيامباولو قائلا: "أظهر ميلان مع جيامباولو تحسن كبير يُبشر بالخير في المستقبل".

وتابع "قارن باولو مالديني هذه البداية مع بداياتنا في 1987، وهو الموسم الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري وآمل أن يعيد التاريخ نفسه".

وواصل "أستطيع القول إن جيامباولو رهان يمكن الاعتماد عليه أكثر مما كنت عليه عام 1987، لقد ظل يُدرب في الدرجات الأدنى ثم الدرجة الأولى خلال 4 سنوات تجاوزت الفرق التي دربها التوقعات ولعبوا بأسلوب جميل وممتع".

وأضاف "لقد حصل على الأفضل من لاعبين صغار وأثبت أنه مُعلم جيد، لا يجب أن يكون النادي متهورا في قراره لابد من إظهار الثقة مثلما حدث معي رفقة سلفيو برلسكوني وأدريانو جالياني".

وأتم "لم أكن أحد، لكن النادي وثق بي، بما في ذلك في استراتيجية الوافدين والراحلين، ويحتاج جيامباولو إلى الشعور باحترام ميلان بالطريقة التي شعرت بها. بهذه الطريقة فقط يمكن التعبير عن إمكاناته الكاملة في بيئة مريحة ومتماسكة".

ساكي قاد ميلان بعد ذلك الموسم للفوز بـ 8 ألقاب منها 2 دوري أبطال أوروبا خلال 3 مواسم قاد فيها الفريق.

ظهرت بعض التقارير التي تربط الإيطالي جينارو جاتوزو بالعودة لتدريب النادي، لكن إدارة الروسونيري متمسكة ببقاء جيامباولو.

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