دربي إنتركونتيننتال.. عندما انقلب السحر على الساحر

"إنها حرب، وقد تخسر لقبا لكن لا يمكنك خسارة الدربي".

أحد الفريقين يمر سنويا إلى الجانب الآخر من إسطنبول عابرا لمضيق البوسفور، فينيربهاتشه ممثلا للجزء الآسيوي وفي المقابل جالاتا سراي ممثلا للجزء الأوروبي.

عندما تحين لك الفرصة لقتل منافسك في أرض الملعب لا تتهاون لكن إذا وصل الأمر لخصمك المباشر ماذا ستفعل!! وكيف سيكون مصيرك في نهاية الموسم إذا تحول الأمر لنقمة وانقلب السحر على الساحر.

جالاتا سراي تأسس ممثلا للنخبة العثمانية مقابل نادي البرجوازية لفينيربهاتشه، لكن كل هذا لا يهم وصولا للجولة السادسة من موسم 2002-03.

6 نوفمبر 2002 في ملعب شوكرو ساروجلو، أمام 54 ألف مشجع في يوم لا ينسي بالكرة التركية و"دربي إنتركونتيننتال" دربي القارتين الآسيوية والأوروبية.

عزيز يلدريم رئيس فينيربهاتشه اشترى جميع تذاكر جالاتا سراي من أجل منعهم من الحضور، ليترك فقط 1500 تذكرة تم شراءهم عبر الانترنت لجماهير الضيف.

جالاتا سراي حينها كان يعيش في أوج قوته بطلا محليا والأهم تتويجه الأوروبي بلقب كأس الاتحاد أمام أرسنال والسوبر أمام ريال مدريد عام 2000.

لكن قبل تلك المواجهة نجح في الموسم الذي يسبقه في فبراير 2002 الفوز بنتيجة 1-0 في مباراة شهدت طرد 4 لاعبين من جالاتا سراي في 18 دقيقة.

موسم انتهى بفوز جالاتا سراي باللقب بفارق 3 نقاط عن الكناري.

قبل بداية المباراة جالاتا سراي كان ثانيا وفينيربهاتشه خامسا في جدول الترتيب.

سيرهت إيكن سجل هدفين في تلك المباراة وقال إن جمهور الفريق طالبهم بعد الهدف الخامس بتسجيل المزيد والوصول للرقم 10 لكن الوقت لم يكن كافي.

جالاتا سراي يُكتب بالتركية Galatasaray وأصبح 6alatasaray بإضافة الرقم 6 بدلا من حرف G في بداية الكلمة، سخريةَ من الخسارة الثقيلة والأكبر بين الفريقين في العصر الحديث.

هدفان في الشوط الأول من توقيع تونكاي سانلي ثم الأرجنتيني آرييل أورتيجا، إيكن في الشوط الثاني سجل الهدفين الثالث والرابع، وأضاف إيرس الهدف الخامس وأوميت أوزيت الهدف السادس.

أورتيجا لم يكمل اللقاء بعدما تعرض للطرد في الدقيقة 57، هدف هو الثاني والأخير للأرجنتيني في 6 أشهر قضاها بتركيا.

فاتح تريم مدرب جالاتا سراي تحمل المسؤولية ولم يرحل عن صفوف الفريق إذ صرح بعد تلك المباراة "يقال شيء بعد كل هزيمة. ولكن بعد هذه المواجهة، إذا كان الأمر كذلك، وأنا مستعد لدفع الفاتورة وحدي. أنا المسؤول الوحيد عن هذه النتيجة".

تريم لم يخسر سوى 4 لقاءات في نفس الموسم الذي انتهى بتتويج بشكتاش باللقب وحل الأسود في المركز الثاني.

في المقابل نشوة الكناري بالفوز الضخم تواصلت لكنها لم تستمر خاصة بعد خسارة الدربي في الدور الثاني بالجولة الـ 23.

فنربخشة في 12 جولة حتى نهاية الموسم لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة وتقهقر حتى المركز السادس في نهاية الموسم.

أوميت أوزات صاحب الهدف السادس تمنى ألا يحقق تلك النتيجة: "لقد فزنا على جالاتا سراي في ذلك الموسم 6-0 ثم أنهينا الموسم في المركز السادس وتأهلوا هم لدوري أبطال أوروبا".

وتابع "الفوز على جالاتا سراي كل عام ثم تتوج بطلا هو الأهم".

وأتم "لم يكن لديهم أي فرصة للفوز في المباراة، أجواء تلك المباراة تكون مختلفة".

مباراة شهدت ثأرا على نفس الملعب الذي احتفل به جرايم سونيس مدرب جالاتا سراي عام 1996 والذي احتفل بالفوز بكأس تركيا في مباراة الإياب على الأزرق والأصفر بطريقة مثيرة للجدل.

سونيس قام بزرع علم جالاتا سراي في منتصف ملعب الكناري ولُقب "أوليباتيلي سونيس" نسبة إلى "اولبياتيلي حسن" الذي زرع العلم العثماني أثناء حصار قسطنطينية في عام 1435 ميلادية.

وصار أيقونة احتفالات الأحمر والأصفر بشكل دائم أمام خصمه اللدود.

غدا يلتقي الفريقين في الجولة السادسة من الدوري التركي في دربي جديد وإن كان الوضع معكوسا فينيربهاتشه في المركز الثاني وجالاتا سراي ثامنا والمباراة على ملعب الأخير.

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