مؤتمر سيميوني - عن تفضيل الدربي على دوري الأبطال وإجابة زيدان المثالية

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد أن مواجهة الدربي أمام ريال مدريد سوف تحسمها التفاصيل الصغيرة.

الفريقان يلتقيان على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني يوم السبت.

وسيميوني استهل مؤتمره الصحفي بالحديث عن غياب موراتا بسبب الإيقاف لتعرضه للطرد، قائلا: "علينا أن نواصل بالتشكيل الذي لدينا في غيابه".

"لا تهمني التصنيفات التي يُحب البعض إطلاقها بالخارج، نادي غني ونادي عمال، أنا فقط أريد أن يكون جمهور ريال مدريد فخور بنا"، هكذا كان رد زيدان عند سؤاله عن التصنيفات بين الناديين.

وسيميوني لم يجد كلمات أفضل على نفس السؤال إذ رد "زيدان فسر الأمر بالشكل الأمثل ولا أمتلك كلمات إضافية".

هل تتخيل مباراة أخرى تشهد 10 أهداف؟ (يقصد المباراة الودية التي انتهت 7-3 للروخيبلانكوس قبل بداية الموسم الجاري) "عادة ما تكون تلك المباريات مغلقة مع تواجد بعض التفاصيل التي ترجح كفة فريق على آخر".

وتابع "ريال مدريد تطور كثيرا منذ آخر مواجهة بيننا، وأعتقد أنهم سيلعبوا بنفس التشكيل الذي لعبوا به أمام إشبيلية. لديهم لاعبون رائعون ومدرب عظيم".

الفوز بالدربي أم دوري أبطال أوروبا؟ سؤال آخر وجه إلى اللوتشو، ليجيب ببساطة "الدربي؛ لأنها المباراة التي سنخوضها في الغد، نفكر فقط فيما لدينا غدا".

وعن تغريم برشلونة 300 يورو فقط بعد ضم جريزمان، تجاهل المدرب الأرجنتيني السؤال تماما، وأشار "ريال مدريد يمتلك لاعبين رائعين، جاريث بيل يتطور وإدين هازارد يملك إمكانيات مذهلة".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن جاره أتليتكو مدريد.

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