رئيس بايرن: قد نتحرك مجددا لضم ساني في يناير

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 17:55

كتب : FilGoal

ساني - مانشستر سيتي - ليفربول

في سوق الانتقالات الصيفية كان بايرن ميونيخ قاب قوسين أو أدنى من ضم ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، لكن إصابة قوية تعرض لها الأخير منعته من ذلك.

ليروي ساني

النادي : مانشستر سيتي

بايرن ميونيخ

والآن يفكر النادي البافاري في التحرك من أجل اللاعب الألماني مجددا في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، حسبما كشف أولي هونيس رئيس بايرن.

ساني أصيب بقطع في الرباط الصليبي ليغيب عن صفوف السماوي لعدة أشهر، بعد مشاركته لـ12 دقيقة فقط في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول.

أخبار متعلقة

رئيس بايرن: إذا لعب شتيجن على نوير لن يذهب لاعبونا لمنتخب ألمانيا بالفيديو – كوتينيو يسجل لأول مرة في اكتساح بايرن لـ كولن رئيس بايرن يرد على شتيجن: تتحدث وكأنك فزت بـ17 مونديالا.. نوير رقم 1

وهونيس لم يغلق باب العودة من أجل ليروي قائلا لمدونة Planet Futbol الصوتية: "كنا مهتمين به للغاية وكان هناك محادثات بيننا قبل أن يتعرض لإصابة كبيرة، ولم نستطع إكمال المفاوضات".

وأضاف "علينا الانتظار لرؤية كيف سيسير الوضع ومتى سيعود من إصابته".

وأشار "أظن أن القيادات الجديدة (بعد عقد انتخابات) سيتعين عليها الجلوس في يناير وتحديد القرار فيما يخص هذا الأمر".

وشارك ساني في 47 مباراة بالموسم الماضي مع سيتي وسجل 16 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

ورغم أنه أحد العناصر الأساسية لسيتي إلا أن سياسة التدوير التي يتبعها المدرب جوسيب جوارديولا تبقي ساني في أوقات كثيرة على دكة البدلاء.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – جينيراسيون فوت متمسك بموعد مباراته مع الزمالك السبت ويرفض التأجيل

خبر في الجول – أفشة وبكار وعبد الله جمعة يقتربون من قائمة البدري الأولى للمنتخب

مقترح لإقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد في إسبانيا

مران مستبعدي الأهلي – علاج طبيعي لمحمود متولي.. وغياب صالح جمعة

رسميا – تأجيل لقاء نادي مصر وأسوان لـ"دواع أمنية"

ليروي ساني مانشستر سيتي بايرن ميونيخ

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: الاتحاد المغربي يرغب في التعاقد مع فيرجسون 31 دقيقة | الوطن العربي
مران الزمالك – ماذا فعل مدرب حراس المرمى الجديد مع عواد وأبو جبل 31 دقيقة | مصر
فيديو في الجول – ميدو يختار مباراة تمنى المشاركة فيها: قمة لتتويج الزمالك بالدوري 51 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يخسر ويتأهل لدور الـ 16 من البطولة العربية ساعة | مصر
بيان رسمي من فيفا عن اتهامه بالتزوير في تصويت جائزة أفضل لاعب بالعالم ساعة | أوروبا
مؤتمر فالفيردي: لا أعرف مدة غياب ميسي.. وكفاكم حديثا عن نيمار ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 3 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر 4 في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

قد ينال إعجابك