رئيس بايرن: قد نتحرك مجددا لضم ساني في يناير

في سوق الانتقالات الصيفية كان بايرن ميونيخ قاب قوسين أو أدنى من ضم ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، لكن إصابة قوية تعرض لها الأخير منعته من ذلك.

ليروي ساني النادي : مانشستر سيتي بايرن ميونيخ

والآن يفكر النادي البافاري في التحرك من أجل اللاعب الألماني مجددا في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، حسبما كشف أولي هونيس رئيس بايرن.

ساني أصيب بقطع في الرباط الصليبي ليغيب عن صفوف السماوي لعدة أشهر، بعد مشاركته لـ12 دقيقة فقط في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول.

وهونيس لم يغلق باب العودة من أجل ليروي قائلا لمدونة Planet Futbol الصوتية: "كنا مهتمين به للغاية وكان هناك محادثات بيننا قبل أن يتعرض لإصابة كبيرة، ولم نستطع إكمال المفاوضات".

وأضاف "علينا الانتظار لرؤية كيف سيسير الوضع ومتى سيعود من إصابته".

وأشار "أظن أن القيادات الجديدة (بعد عقد انتخابات) سيتعين عليها الجلوس في يناير وتحديد القرار فيما يخص هذا الأمر".

وشارك ساني في 47 مباراة بالموسم الماضي مع سيتي وسجل 16 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

ورغم أنه أحد العناصر الأساسية لسيتي إلا أن سياسة التدوير التي يتبعها المدرب جوسيب جوارديولا تبقي ساني في أوقات كثيرة على دكة البدلاء.

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