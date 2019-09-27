تركي آل الشيخ: أدعو منتخب مصر للقاء الأرجنتين أو البرازيل في الرياض

دعا تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية منتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام الأرجنتين أو البرازيل بحضور نجوم أي منهما في الرياض.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة: "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه".

وواصل "في حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه".

وموسم الرياض هو فعالية ترفيهية تقيمها هيئة الترفيه في السعودية بشكل سنوي وسينطلق من 11 أكتوبر المقبل حتى 15 ديسمبر.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قال في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه أمس الخميس: "تم عرض مواجهة ودية ضد البرازيل على اللجنة في عدم وجود مدير فني، فلم يتم البت في الأمر".

وواصل "علمت بأمر مواجهة الأرجنتين يوم أمس الأربعاء، لكن المنطق أن نواجه فريقا إفريقيا".

وأعلن الاتحاد البوتسواني لكرة القدم عن خوض مباراة ودية أمام منتخب مصر يوم 14 أكتوبر المقبل ليكون أول لقاء للفراعنة تحت قيادة البدري.

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