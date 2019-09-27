شدد طه إسماعيل أسطورة الأهلي ورئيس لجنة التخطيط السابق في النادي، على أنه لم يتقاض أي أموال نظير عمله داخل الأهلي.

وقال طه إسماعيل في تصريحات لـFilGoal.com: "كنت أعمل بشكل تطوعي من أجل النادي الأهلي الذي أعرف جيدا قيمه ومبادئه، وأطبقها بصورة عملية بعيدا عن الشعارات".

وأضاف "لم أحصل على أي أموال نظير عملي خلال السنوات الأخيرة في الأهلي، سواء عندما استعان بي محمود طاهر رئيس الأهلي السابق رئيسا للجنة الكرة، أو حين استعان بي محمود الخطيب الرئيس الحالي كرئيس للجنة التخطيط ".

طه إسماعيل أتم "أتحدى أي شخص بأن يثبت عكس ما أقول، أو أن هناك ورقة واحدة تلمح حتى أنني حصلت على أي أموال".

كان طه إسماعيل قد تقدم باستقالته خلال الساعات الماضية من منصبه، وذلك على خلفية رفض الأهلي لعمله كمحلل تليفزيوني بجانب منصبه كرئيس للجنة التخطيط.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – جينيراسيون فوت متمسك بموعد مباراته مع الزمالك السبت ويرفض التأجيل

خبر في الجول – أفشة وبكار وعبد الله جمعة يقتربون من قائمة البدري الأولى للمنتخب

مقترح لإقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد في إسبانيا

مران مستبعدي الأهلي – علاج طبيعي لمحمود متولي.. وغياب صالح جمعة

رسميا – تأجيل لقاء نادي مصر وأسوان لـ"دواع أمنية"