مؤتمر زيدان: أود أن يلعب ريال مدريد ولدي 25 لاعبا جاهزا

يعتقد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن مواجهة أتليتكو مدريد غدا في الدوري الإسباني لن تكون رد فعل على الخسارة القاسية في الفترة التحضيرية للموسم.

ريال مدريد سقط أمام جاره بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ودية ضمن كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف الحالي.

زيدان قال في المؤتمر الصحفي بشأن المباراة الودية: "بالطبع لا، رد فعل لمباراة ودية، بالتأكيد لا".

وردا على إمكانية ضم لاعب من صفوف الروخيبلانكوس "لا أفكر بهذا، لدي أفضل اللاعبين وعليّ احترام الخصم".

وأكمل "أود أن اتمكن اللعب ولدي 25 لاعبا جاهزا، لكن للأسف هذا لم يحدث حتى الآن".

وواصل "لا تهمني التصنيفات التي يُحب البعض إطلاقها بالخارج، نادي غني ونادي عمال، أنا فقط أريد أن يكون جمهور ريال مدريد فخور بنا".

وتابع الفرنسي "ضد أتليتكو نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، سيتعين علينا بذل الكثير من الجهد، وليس فقط الحدّة".

وعن الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو "أنهما مختلفان تماما لكن جيدان وصغار في السن".

وأتم "دمج رودريجو مع الفريق الاول سيأخذ وقتا، فهو لاعب لفريق الشباب (كاستيا)".

كما أعرب المدير الفني الفرنسي عن تعازيه لوفاة رئيس فرنسا السابق جاك شيراك في ختام المؤتمر الصحفي.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن جاره أتليتكو مدريد.

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