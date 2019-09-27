مؤتمر كلوب: أليسون عاد ولن يشارك.. والتوقيع مع ماتيب ضمن أفضل صفقات ليفربول

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 13:53

كتب : FilGoal

مؤتمر كلوب - ليفربول - شيفيلد يونايتد

أشاد يورجن كلوب المدير الفني الألماني لـ ليفربول الإنجليزي بتطور أداء الكاميروني جويل ماتيب، وأعلن عودة ساديو ماني وأليسون إلى التدريبات من جديد.

الألماني تحدث عن مواجهة الجولة السابعة أمام شيفيلد يونايتد قائلا في المؤتمر الصحفي: "نريد ألا يشعر شيفيلد يونايتد بعدم الراحة بقدر الإمكان، لا نريد التصرف كفريق كبير بل نريد أن نحارب كمنافس".

وتابع "سوف يلعب شيفيلد على أرضية ميدانه لكن هل يعني أنه سيركضون أكثر منا؟ أو يقاتلون أكثر منا؟ لا.. لاعبي الفريق بخير".

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وعن عودة المصابين "أليسون وساديو ماني تدربا اليوم، ماني تدرب بشكل طبيعي ولا مشاكل".

وواصل عن موقف أليسون من المشاركة "بالطبع لن يشارك أليسون غدا ولكنه يقترب للغاية، قد يعود يوم الأحد إلى التدريبات الكاملة، لقد تدرب مع حراس المرمى ولكننا ننتظر التصريح من الجهاز الطبي".

وأثنى كلوب على ماتيب المدافع الكاميروني قائلا "أنه موهبة رائعة، لقد لعب بعمر الـ 18 في الدوري الألماني، لا يبدو مثيرا دائما عندما يتحرك بسبب طوله ولكنه تطور مع الفريق".

وأتم "في عالم من الانتقالات، يعّد التوقيع مع لاعب مثله مجانا أمرا لا يصدق، ربما كان أحد أفضل الصفقات التي قمنا بها في السنوات القليلة الماضية".

يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات.

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