بالفيديو - تصميمان نهائيان لملعب ميلان وإنتر الجديد

كشف ناديا ميلان وإنتر اليوم عن تصميمين نهائيين لملعبهما الجديد، من خلال مشروعين أحدهما يُغير ألوانه والآخر مستوحى من كاتدرائية دومو في ميلانو.

الناديان أقاما مؤتمر صحفي اليوم للكشف عن التصور لملعبهم الجديد في إطار خطط الناديين زيادة مجالات الاستثمار الكروي والخروج من ملعب سان سيرو.

ووصل مشروعان فقط إلى المرحلة النهائية وتم عرضهم اليوم في المؤتمر الصحفي.

التصميم الأول من شركة Mancia على هيئة ناطحات سحاب زجاجية وتغطي مدرجات الملعب بالكامل لكن لا يوجد سقف للملعب نفسه.

تصميم الملعب سيسمح باستضافة الأحداث الموسيقية، بينما سيظل ملعب سان سيرو متواجدا إذ سيتم تخصيصه للسكان المحليين وبجواره منطقة تجارية.

أما تصميم Populous فهو مستوحى من كاتدرائية ويحتوي على تصميم أكثر انفتاحا ومن مدينة ميلانو والمزارات السياحية الخاصة بها.

كما يحتوي التصميم على مساحة 22 فدانا من المباني الخضراء المحيطة بالملعب وساحات لتناول الطعام والشراب.

وسيتم إضافة نظام إضاءة كامل لتغيير ألوان الملعب من الأحمر إلى الأزرق نسبة إلى الفريقين أو الأبيض نسبة للمدينة.

باولو سكاروني رئيس ميلان علق على سبب عدم التفكير في إعادة تهئية ملعب سان سيرو ليرد قائلا: "نحن نحب جوسيبي مياتزا، نرحب بفرصة مساعدة تحويل هذه المنطقة من المدينة، لأنه باستثناء أيام المباريات فهي مساحة خرسانية لا تحتوي على شيء".

وتابع "تبلغ قيمة استثمارات الملعب الجديد 1.2 مليار يورو وسوف يستخدمها المواطنون يوميا على مدار السنة".

وأضاف "المشروع سيكون أكثر استدامة للبيئة ومع تأثير بصري وصوتي أقل بنسبة 60% على المدينة".

فيما تحدث رئيس إنتر أنتونيلي مكملا الحديث "المشروع يتلائم مع خطط مدينة ميلانو في 2030 ويناسب الأجيال القادمة، ومخصص لسكان ميلانو وليس مشجعي كرة القدم فقط".

وواصل "تم وضع الطبقة الأولى من ملعب سان سيرو عام 1926، ثم الثانية عام 1956، والثالثة عام 1990 مع سقف وهذا يعني مساحات محدودة للأعمال التجارية والترميم".

وأتم "هناك أيضا مشاكل في الرؤية من الملعب الحالي، نريد بناء ملعب قادر على جذب السياح والمشجعين من جميع أنحاء العالم".

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من بناء الملعب الجديد في 2023 ويتسع إلى 60 ألف شخص، والتوصل للاختيار الأمثل لأحد المشروعين.

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