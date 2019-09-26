الحلواني: لو لعبنا بخطة الشوط الثاني لفاز الحرس على دجلة برباعية

فسر عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود أسباب التعادل بصعوبة مع وادي دجلة بهدفين لكل فريق، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وصرح الحلواني عبر إذاعة الشباب والرياضة "لم ننفذ المطلوب منا في الشوط الأول، لكن تغيرت الخطة في الشوط الثاني وتحسن المستوى بمشاركة البديلين شرويدة وفيليكس ولجأنا للتمريرات الأرضية".

وأضاف "حالفنا التوفيق في التعادل من ركلة جزاء في أول 5 دقائق ثم وصلنا لمرمى دجلة أكثر من مرة".

وأشار عمرو الحلواني "إذا لعبنا بخطة وأسلوب الشوط الثاني أو امتد اللقاء 5 دقائق إضافية لحققنا الفوز بأربعة أهداف".

وأوضح "الفارق بين الشوطين هو الروح وشعورنا بالخطر وأننا قد نخسر وضرورة العودة بأكثر من هدفين.. لذا نقطة أفضل من لا شيء وسنحاول الفوز في المباراة القادمة".

واختتم مدافع الحدود تصريحاته "أبارك لكل اللاعبين على أدائهم الرجولي في الشوط الثاني، وأثق أننا سنقدم أداء جيدا هذا الموسم".

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