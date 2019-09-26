مؤتمر مدرب الإسماعيلي: علينا نسيان ما حدث ضد أهلي بني غازي في الذهاب للفوز

قال ميودراج ييسيتش المدير الفني الإسماعيلي إن فريقه مطالب بنسيان نتيجة الفوز على أهلي بني غازي في لقاء الذهاب الذي جمع بينهما في مصر من أجل التأهل للدور التالي في البطولة العربية.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على أهلي بني غازي غدا الجمعة في ملعب مصطفى بن جنات في تونس لملاقاته في إياب دور الـ32 من البطولة العربية بعد الفوز عليه ذهابا بأربعة أهداف لهدفين.

وقال ييسيتش في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس: "علينا نسيان نتيجة لقاء الذهاب وأبلغت اللاعبين بذلك، نريد اللعب بنفس الروح التي خضنا بها لقاء الذهاب للفوز والتأهل".

وأضاف "المباراة لن تكون سهلة وأهلي بني غازي سيلعب بكل قوة لتعويض هزيمته".

وعن السفر مبكرا إلى تونس قال: "من أجل تفادي أي مفاجآت غير سارة وجعل كل اللاعبين يعتادون على الأجواء والتدرب بشكل أفضل".

أما باهر المحمدي قائد الدراويش فقال: "نريد الفوز والتأهل من أجل الاستمرار في تلك البطولة حتى نهايتها".

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