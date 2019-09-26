العشري بعد العودة أمام دجلة: لن أحتسب أول 45 دقيقة

ألغى طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ما قدمه فريقه في أول 45 دقيقة أمام وادي دجلة.

الحدود نجح في العودة من التأخر 2-0 إلى التعادل 2-2 أمام وادي دجلة بفضل انتفاضة الشوط الثاني في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال العشري: "لن احتسب أول 45 دقيقة لنا في المباراة. كنا في حُكم الميت".

وأوضح في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "الشوط الأول كان سيئا للغاية ويُحسب لنا النجاح في العودة في الشوط الثاني".

وتابع "نقطة التحول في المباراة كانت الانفراد الصريح الذي أنقذه حارسنا مع انطلاق الشوط الثاني وبعدها حصلنا مباشرة على ركلة جزاء".

وأكمل حديثه قائلا: "توقيت ركلة الجزاء كان مهما للغاية وأعادنا للمباراة في توقيت مثالي".

وأتم "التعادل أفضل من الهزيمة بكل تأكيد وخصوصا إننا على ملعبنا".

وحصد الحدود نقطته الثانية في الدوري بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام المصري، بينما حصد دجلة نقطته الأولى بعدما خسر في الجولة الأولى أمام طنطا.

اقرأ أيضا

كل ما قاله البدري والجنايني.. عن أزمة صلاح وموقف شارة القيادة والحلم الأسمى

رسميا - البدري يعلن جهاز المنتخب.. أيوب وبركات والشعلالي

البدري يوضح أول أهدافه مع المنتخب وموقف اللقاء الودي المقبل في أكتوبر

البدري يتحدث عن غياب المحمدي وموقف شارة القيادة

الجنايني يكشف السبب الرئيسي وراء عدم احتساب صوت مصر في استفتاء الأفضل