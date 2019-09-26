العشري بعد العودة أمام دجلة: لن أحتسب أول 45 دقيقة

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 18:17

كتب : FilGoal

طارق العشري - الزمالك - حرس الحدود

ألغى طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ما قدمه فريقه في أول 45 دقيقة أمام وادي دجلة.

الحدود نجح في العودة من التأخر 2-0 إلى التعادل 2-2 أمام وادي دجلة بفضل انتفاضة الشوط الثاني في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال العشري: "لن احتسب أول 45 دقيقة لنا في المباراة. كنا في حُكم الميت".

أخبار متعلقة

بديل مثالي وقانون جديد و"اذهب لـ ستوك سيتي".. تعادل مثير بين الحدود ودجلة العشري: أسعى لاستعادة شخصية الحرس "متصدر الدوري قبل 7 سنوات" طارق العشري: عقدتي لـ المصري؟ لا أتذكر.. وتغييرات إيهاب جلال كانت مميزة

وأوضح في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "الشوط الأول كان سيئا للغاية ويُحسب لنا النجاح في العودة في الشوط الثاني".

وتابع "نقطة التحول في المباراة كانت الانفراد الصريح الذي أنقذه حارسنا مع انطلاق الشوط الثاني وبعدها حصلنا مباشرة على ركلة جزاء".

وأكمل حديثه قائلا: "توقيت ركلة الجزاء كان مهما للغاية وأعادنا للمباراة في توقيت مثالي".

وأتم "التعادل أفضل من الهزيمة بكل تأكيد وخصوصا إننا على ملعبنا".

وحصد الحدود نقطته الثانية في الدوري بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام المصري، بينما حصد دجلة نقطته الأولى بعدما خسر في الجولة الأولى أمام طنطا.

اقرأ أيضا

كل ما قاله البدري والجنايني.. عن أزمة صلاح وموقف شارة القيادة والحلم الأسمى

رسميا - البدري يعلن جهاز المنتخب.. أيوب وبركات والشعلالي

البدري يوضح أول أهدافه مع المنتخب وموقف اللقاء الودي المقبل في أكتوبر

البدري يتحدث عن غياب المحمدي وموقف شارة القيادة

الجنايني يكشف السبب الرئيسي وراء عدم احتساب صوت مصر في استفتاء الأفضل

في الدوري حرس الحدود وادي دجلة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر مدرب أهلي بني غازي: علينا عدم تكرار الأخطاء البدائية أمام الإسماعيلي 7 دقيقة |
إندبندنت: مانشستر يونايتد حدد مهاجمين لضم أحدهما في يناير 27 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول – ميدو يكشف عرضا ندم على رفضه: لم أقبل ميلان بسبب إنزاجي وشيفتشينكو 29 دقيقة | المحترفون
تشكيل ميلان - عودة بن ناصر.. وتغييران أمام تورينو 33 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – مدرب فلامنجو يُكرم الصم والبكم احتفالا بالفوز في الدوري البرازيلي 41 دقيقة | أمريكا
مباشر في الدوري - إنبي (1) طلائع الجيش (0).. جوووول محمد شريف 43 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 3 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر 4 في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

قد ينال إعجابك