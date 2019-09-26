تقدر بـ70 ألف يورو .. لاعب نيس الشاب متهم بسرقة ساعة زميله

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 18:05

كتب : FilGoal

كاسبر دولبيرج - نيس الفرنسي

تم التوصل للجاني الذي سرق ساعة المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرج لاعب نيس الفرنسي والمُقدرة بـ 70 ألف يورو.

الساعة سُرقت من غرفة ملابس الفريق وتسببت في غضبه وتهديده بعدم خوض مواجهة ديجون في الدوري الفرنسي.

إلا أن لاعب أياكس السابق استسلم للضغوط وشارك في المباراة ونجح في تسجيل هدفا قاد به فريقه للفوز 2-1.

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المهاجم قدّم شكوى للشرطة والتي توصلت إلى السارق وهو لامين ديابي فاديجا لاعب الفريق الشاب وفقا لصحفية ليكيب الفرنسية.

فاديجا شارك لأول مرة بقميص الفريق تحت قيادة لوسيان فافر بعمر الـ 16 و10 أشهر، لكنه لم يلعب بقميص نيس تحت قيادة مدربه الحالي باتريك فييرا.

ويعاني اللاعب من إصابة في الكاحل منذ أبريل الماضي أبعدته عن المشاركة، وبعد الأحداث الأخيرة انتهت مسيرته مع النادي الفرنسي.

تم فتح تحقيق تأديبي ومن المقرر أن يطلب منه توضيحات لما بدّر منه، لتقترب من نهاية مشواره مع الفريق الذي تدرج في صفوفه طيلة 10 سنوات.

دولبرج المنضم الصيف الجاري لصفوف الفريق الفرنسي سجل هدفا وحيدا خلال 3 مشاركات بالدوري الفرنسي.

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