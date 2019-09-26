البدري: أعشق الأهلي وجمهوره.. أصبحت مدربا للمنتخب بسببه

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إنه يعشق الأهلي وجمهوره.

وشدد البدري في تصريحات صحفية: "وصلت لمكانتي الحالية كمدير فني للمنتخب بفضل الأهلي وجمهوره".

وأوضح "أمشي في الشارع وألتقي بجمهور الأهلي وأجد ترحيبا كبيرا منهم. ليس صحيحا أنني غير محبب لديهم".

وأوضح "الكل يعلم أنني قدمت للأهلي، أنا ابن من أبناء هذا الكيان العملاق وحققت بطولات".

حول تجربته في بيراميدز، قال البدري "إنها لم تكن تجربة إدارية كما يظن البعض ودوري الفني كان أكبر بكثير في بناء فريق جديد وشراء عناصر ونجحت في تجربتي وساهمت في بناء منظومة قوية".

حول محمد شوقي أكد البدري أنه كان مرشحا للتواجد في الجهاز المعاون وكان معه سيد معوض وعادل مصطفى، وفي النهاية تم الاستقرار على المجموعة الحالية دون غيرها وشوقي لديه مهمة مع المنتخب الأولمبي وحتى الآن موقفه غير محسوم بشأن الانضمام للجهاز المعاون من عدمه.

ودرب البدري الأهلي على 3 فترات، وحصد معه 3 ألقاب للدوري ولقب لدوري أبطال إفريقيا ضمن بطولات أخرى.

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