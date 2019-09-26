مؤمن زكريا يعود إلى القاهرة بعد رحلة ألمانيا العلاجية

عاد مؤمن زكريا جناح فريق الأهلي إلى القاهرة بعد رحلته العلاجية في ألمانيا.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

ونشر مؤمن زكريا صورة في طريقه إلى القاهرة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكان مؤمن قد غادر إلى ألمانيا لبدء العلاج من الإصابة التي تعرض لها بعد الاتفاق مع مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأعلن الأهلي دعمه للاعب وانتظار عودته من الإصابة ليعود مجددا في قائمة الفريق.

وأشار الأهلي في بيان سابق تكفله بمصاريف علاج مؤمن زكريا ومنح اللاعب حقوقه المالية حتى مع عدم قيده في قائمة الفريق.

ودعم لاعبو الأهلي مؤمن زكريا في الفترة الأخيرة بعد إعلان اللاعب لإصابته.

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