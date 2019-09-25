تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه والمحمدي أساسيان أمام برايتون في كأس الرابطة

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 20:23

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - تريزيجيه

يشارك أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه بشكل أساسي مع أستون فيلا أمام برايتون في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحل الفيلانز ضيوفا على برايتون إذ أدخل المدير الفني دين سميث بعض التغييرات في صفوف الفريق.

وكان تريزيجيه قد شارك بشكل أساسي أمام أرسنال ثم شارك بدلا منه المحمدي كبديل في مباراة انتهت بالخسارة 3-2 في الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي:

حراسة المرمى: جيد ستير

الدفاع: أحمد المحمدي – إزيري كونشا – كورتني هوس – مات تارجيت.

الوسط: دوجلاس لويز – كونور هاورهاني – جون مكجين.

الهجوم: جوتا – كينان ديفيز – تريزيجيه.

وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي:

حراسة المرمى: جيد ستير

الدفاع: أحمد المحمدي – إزيري كونشا – كورتني هوس – مات تارجيت.

الوسط: دوجلاس لويز – كونور هاورهاني – جون مكجين.

الهجوم: جوتا – كينان ديفيز – تريزيجيه.

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