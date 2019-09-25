تشكيل ليفربول - غياب صلاح أمام أم كي دونز في كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 19:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

استبعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول نجمنا المصري محمد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إم كي دونز في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويغيب أغلب العناصر الأساسية عن قائمة الريدز لمواجهة الدور الثالث من المسابقة، أبرزهم فيرجيل فان دايك وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وتشهد المباراة الظهور الأول الرسمي لكل من الحارس الإيرلندي كيفن كيلير، وهيرفي أليوت وراين بروستر.

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ويعود الغيني نابي كيتا للظهور من جديد عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة منذ بداية الموسم.

وجاء تشكيل الريدز كالآتي:

حراسة المرمى: كيفن كيلير

الدفاع: هوفير – ديان لوفرين – جو جوميز – جيمس ميلنر

الوسط: نابي كيتا – أليكس أوكسلايد تشامبرلين – آدم لالانا

الهجوم: جونز – أليوت – بروستر.

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