رايولا يرد على عرض بوكا جونيورز لـ إبراهيموفيتش

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 19:25

كتب : إسلام أحمد

إبراهيموفيتش - لوس أنجلوس

قال مينو رايولا وكيل اللاعب السويد زلاتان إبراهيموفيتش أنه لم يتلق أي عرض من بوكا جونيورز الأرجنتيني أو أي ناد آخر.

وظهرت تقارير تشير إلى اقتراب السويدي من صفوف بوكا جونيورز بعدما حصل رئيس النادي ونيكولاس بورديسو المدير الرياضي على الضوء الأخضر في التفاوض معه.

المهاجم البالغ 38 عاما يرتدي قميص لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي تحت قيادة جييريمو باروس سيكلوتو ورفقة كريستيان بافون، مدرب ولاعب الفريق الأرجنتيني الموسم الماضي على الترتيب.

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رايولا علق على الصفقة قائلا عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "لم يصلني أي عرض من بوكا جونيورز أو أي فريق آخر لإبراهيموفيتش".

ويحصل مهاجم برشلونة ويوفنتوس وميلان السابق على 7.2 مليون دولاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل الموسم السويدي 22 هدفا في 27 مباراة، ونجح في تخطي هذا الرصيد الموسم الجاري بتسجيل 27 هدفا في 26 مباراة.

ويحتل إبراهيموفيتش المركز الثاني في صراع ترتيب الهدافين قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

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