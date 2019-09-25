رابطة الدوري الإنجليزي تمنح فيرمينو جائزة خاصة

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 17:02

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد صلاح - ليفربول

منحت رابطة الدوري الإنجليزي جائزة خاصة لروبرتو فيرمينو بمناسبة وصوله إلى 50 هدفًا في المسابقة.

روبيرتو فيرمينو

النادي : ليفربول

أصبح فيرمينو أول برازيلي يحقق هذا الرقم في الدوري الإنجليزي بتسجيله هدف الفوز للفريق على بيرنلي 3-0 الشهر الماضي.

وأفاد ليفربول عبر موقعه أن فيرمينو حصل على جائزة مميزة من رابطة الدوري الإنجليزي في ميلوود تكريمًا لإنجازه.

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فيرمينو الذي أضاف إلى رصيده هدفا في الفوز على تشيلسي 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد، يتألق للموسم الثالث على التوالي مع الثنائي المميز محمد صلاح وساديو ماني.

شاهد جميع أهداف فيرمينو الـ50 في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد إم كيه دونز يوم الأربعاء في كأس رابطة المحترفين، ثم شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

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