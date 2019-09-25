اسكواش - نور الشربيني تطير إلى ألمانيا في رحلة علاجية بعد الغياب عن سان فرانسيسكو

تغيب نور الشربيني عن بطولة سان فرانسيسكو بعد انسحابها بداعي الإصابة، وتطير لاعبة الاسكواش المصرية إلى ألمانيا في رحلة علاجية.

ولم تشارك نور الشربيني في أي بطولة بالموسم الجاري بسبب تعرضها لإصابة في الركبة مع نهاية الموسم الماضي.

وبذلك غابت نور عن أول بطولتين في الموسم، وكانت ضمن اللاعبات المشاركات في بطولة سان فرانسيسكو المفتوحة لكنها أعلنت انسحابها في الوقت الأخير بسبب الإصابة.

وتطير نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا في التصنيف العالمي للاسكواش إلى ألمانيا في رحلة علاجية على أمل المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة أول البطولات السبعة الكبرى في الموسم.

وقالت نور الشربيني بعد انسحابها: "للأسف انسحب من بطولة سان فرانسيسكو بسبب إصابة في الركبة".

وأضافت "مازلت لا أعلم مدى خطورة إصابة الركبة، لكن الطبيب نصحني بعدم اللعب، بالتوفيق لجميع المشاركين وأتمنى القدوم العام المقبل".

وكانت نور قد عانت من إصابة في الركبة مع نهاية الموسم الماضي، وحاولت العودة مع بداية الموسم الجديد.

وشاركت نور الشربيني في الدوري المصري الاسبوع الماضي من أجل التحضير لبطولة سان فرانسيسكو، ولكن انسحبت بعد الشوط الأول بعد الشعور بألم في الركبة المصابة.

نصح الطبيب في مصر، نور الشربيني بعدم المخاطرة والمشاركة في بطولة سان فرانسيسكو حتى لا تتفاقم الإصابة وحجزت اللاعبة المصرية رحلتها إلى ألمانيا للعرض على طبيب ألماني متخصص.

وتأمل نور الشربيني في اللحاق ببطولة أمريكا المفتوحة في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وتأتي نور على رأس اللاعبات المشاركات في بطولة العالم المقرر إقامتها في مصر أمام الأهرامات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

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