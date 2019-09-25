خاص مصدر في المصري لـ في الجول: نواجه ماليندي قبل لقاء الزمالك على نفس الملعب

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 14:45

كتب : أيمن عيد

أوستن أموتو يحتفل بهدف المصري في حرس الحدود

كشف مصدر في إدارة النادي المصري أن فريقه سيلعب ضد ماليندي بطل زنجبار عصر يوم الأحد في ملعب برج العرب الذي يستضيف في نفس اليوم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"أُبلغنا شفهيا أننا سنلعب في برج العرب الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد، ننتظر التأكيد الرسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم".

وواصل "جاهزون وطبعنا تذاكر المباراة، المشكلة أننا سنلعب ضد الإسماعيلي بعد 3 أيام فقط. المدرب إيهاب جلال مستاء للغاية من موعد مباراة ماليندي".

أخبار متعلقة

صورة - قمصان الأهلي البديلة للموسم الجديد تقرير: دي روسي قريب من العودة لمنتخب إيطاليا أليسون: أصبحت قريبا من العودة الأهلي يواجه كانو سبورت في برج العرب بحضور 5 آلاف متفرج

وكان مفترضا أن يلعب المصري في السويس أمام ماليندي قبل أن تنقل مباراته إلى برج العرب وتؤجل ليوم الأحد.

ويستضيف برج العرب 3 مواجهات قارية خلال 48 ساعة، يوم السبت يلعب الأهلي ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، عصر الأحد يلعب المصري ضد ماليندي، وبعد ساعات يستضيف لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت.

وحقق المصري أسبقية ممتازة في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية أمام ماليندي بفوزه في زنجبار بنتيجة 4-1، بينما فاز الأهلي بهدفين على كانو سبورت وخسر الزمالك بنتيجة 2-1 أمام جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب المصري أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء، بعد 3 أيام من مباراة ماليندي.

ويشارك المصري في الكونفدرالية باعتباره رابع ترتيب الدوري المصري الممتاز.

طالع أيضا

بيكيه يفسر سبب تراجع برشلونة

شوقي غريب يتعجب من حجب فيفا لصوته

ما أغفلته HBO عن كارثة تشرنوبل

طه إسماعيل يستقيل من الأهلي

بايرن يهدد إن حمي تير شتيجن مرمى ألمانيا

تونسي في جهاز منتخب مصر

المصري الكونفدرالية

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر - إنتر (0) لاتسيو (0) 4 دقيقة | أوروبا
بعد 3 مباريات من التدوير.. الأقرب والأبعد إلى ذهن فايلر 7 دقيقة | تقرير في الجول
مباشر – ريال مدريد يواجه أوساسونا 11 دقيقة | أوروبا
فيفا يوضح لـ في الجول صوت مدرب السودان بالصور.. "لم يختر صلاح" 14 دقيقة | المحترفون
الجنايني: سنحاسب كل من أخطأ.. وهذا ما قلته لـ صلاح 20 دقيقة | المحترفون
تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه والمحمدي أساسيان أمام برايتون في كأس الرابطة 37 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 4 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر

قد ينال إعجابك