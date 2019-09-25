كلوب: جوارديولا أنيق.. أما أنا فأبدو سفاحا خارج الملعب

هي طبيعته، يتفاعل بشدة مع المباراة ويكشر عن أنيابه تعبيرا عن غضبه، لكنه في النهاية، أفضل مدرب في العالم. يورجن كلوب المتوج بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الإثنين كأفضل مدير فني لعام 2019.

لماذا يبدو كلوب ثائرا خارج المستطيل الأخضر؟ يفسر الألماني في حواره مع مجلة فور فور تو "حين أصرخ، أبدو سفاحا. إنها علامات وجهي، أعض أسناني بطريقة ما. أنظر إلى الأطفال بنفس الوجه، كأني أقول لهم، ما أجملكم. كثيرا يبدأ الأطفال في البكاء بعدها".

وواصل بطل دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول "بيب (جوسيب جوارديولا) حيوي أيضا، لكن ليس مثلي. يظهر بشكل أفضل حين يصرخ. دائما يبدو رائعا، جسم، ملابس، كل شيء رائع".

واستمر المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند "لم أفكر أبدا كيف سيكون سلوكي خارج الملعب. فقط يحدث الأمر. إنها شخصيتي الطبيعية. قلت للاعبين أكثر من مرة، سأمنحكم كل قوتي، لا أريدها. لذا انطلقوا بقوة. سأعاقبكم حين تحتاجون لذلك. سأصرخ فيكم حين تشعرون بالضعف. الأفضل لهم أن يكونوا غاضبين تجاهي بدلا من عدم الاستجابة لموقف ما ومواصلة التفكير: مه، أضعت الفرصة. الأفضل أن يفكروا: زعيم، أنت ***** ثم يذهبون ليثبتوا ما يستطيعون فعله".

وكلوب من المدربين الذين يتمتعون بعلاقة رائعة مع لاعبيهم، يحفزهم، يدافع عنهم، ولا يلقي أبدا باللوم عليهم.

وقدم كلوب موسما رائعا في 2018-2019، فاز بدوري الأبطال وخسر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي، النادي الثري الذي يدربه جوارديولا.

ويتصدر ليفربول حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد 6 جولات، ويأمل النادي أن يكون كلوب قائده للتتويج ببطولة لم يذق طعم الفوز بها منذ موسم 1989-1990.

وفاز كلوب بالدوري الألماني مع دورتموند، لكن لا يزال يبحث عن مجد محلي مع ليفربول.



































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