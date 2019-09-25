غريب عن حجب صوته في جائزة الأفضل: هل لدى فيفا توقيع 200 مدرب!

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل استمارة ترشيحاته لجوائز الأفضل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مبديا اندهاشه من عدم اعتماد الأخير لصوته بسبب عدم توقيعه على الاستمارة.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وصرح غريب عبر قناة أون سبورت "ما علمته أن اتحاد الكرة أرسل استمارة الخيارات للاتحاد الدولي".

وأوضح لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق "اتحاد الكرة أبلغني بوجود بطاقة ترشيح أفضل لاعب ومدرب يوم 15 أغسطس بشأن اختيار 3 لاعبين و3 مدربين بصفتي القائم بأعمال مدرب المنتخب الأول".

وأشار "اخترت صلاح في المركز الأول، هذا عمل وطني وهو يستحق ذلك، وبعده كريستيانو رونالدو ثم ساديو ماني".

وواصل تصريحاته "تواجد صلاح على الساحة العالمية شرف لأي مصري، ولا يمكن أن يصوت أحد لغير صلاح، اسم مصر أهم من أي شخص".

وتابع غريب "أما جائزة أفضل مدرب، رشحت لها يورجن كلوب، وفرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، ثم جمال بلماضي المدير الفني للجزائر".

وبسؤاله عن التوقيع باسمه على استمارة الترشيح، رد شوقي غريب "الاستمارة مرسلة من الاتحاد المصري، وهناك أكثر من 200 مدرب وقائد لمنتخبات العالم، فهل لدى الفيفا كل توقيعاتهم!".

وعلم FilGoal.com أن عدم توقيع شوقي غريب وأحمد المحمدي على استمارة الترشيح هو سبب عدم اعتمادها من قبل فيفا، لذلك لم يأخذ الأخير برأي مصر في اختيار الجائزة. (التفاصيل)

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا يوم الثلاثاء أبدى فيه اندهاشه من ذلك وأوضح أنه أرسل لفيفا مستفسرا عن سبب عدم إدراج صوت مصر. (التفاصيل)

ونال ليونيل ميسي نجم برشلونة جائزة الأفضل وجاء خلفه في المركز الثاني فيرجيل فان دايك ثم كريستيانو رونالدو، وكان محمد صلاح نجم مصر رابعا.

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