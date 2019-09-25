الأهلي يعلن جاهزية أزارو وسعد ومحمود للمشاركة في التدريبات الجماعية

أعلن النادي الأهلي عن جاهزية وليد أزارو مهاجم الفريق وسعد سمير مدافع الفريق ومحمد محمود لاعب الوسط للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعد التعافي من الإصابة.

وينتظم أزارو في مران الفريق الذي يقام في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب.

وعانى أزارو من إصابة في الرباط الداخلي للركبة وأدى برنامج علاجي وتأهيلي وبات جاهزا للمشاركة وفقا للرؤية الطبية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على ملعب السلام.

كما أعلن خالد محمود طبيب الأهلي جاهزية سعد سمير ومحمد محمود للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق بعد تعافي الثنائي من الإصابة.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا بينما تعرض سعد سمير لإصابة في الركبة.

ويغيب محمد محمود منذ شهر يناير الماضي بعد إصابته أمام سموحة في الدور الأول من دوري الموسم الماضي.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة كانو سبورت، وكان الفريق قد تغلب في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة سلبية أمس الثلاثاء من أجل التقاط الأنفاس بعد الضغط المتواصل الذي تعرض له اللاعبون.

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