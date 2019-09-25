لاعب المغرب: كنت قادرا على اللعب في ريال مدريد.. أنا المخطئ

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 12:41

كتب : FilGoal

عادل تاعرابت

تأسف عادل تاعرابت لاعب منتخب المغرب، على تفويته فرص اللعب في أندية كبيرة على شاكلة ريال مدريد.

تاعرابت المتواجد حاليا في بنفيكا البرتغالي، تنقل بين أندية أوروبية عديدة، وتسببت الإصابات في تعطيل مسيرته.

وصرّح تاعرابت: "لا أحب قول هذه الأشياء، لكن الكثيرون أخبروني عندما شاهدوني في شبابي أنني قد ألعب لـ ريال مدريد أو برشلونة".

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وأضاف في حديثه لـ فور فور تو: "حتى لوكا مودريتش أخبرني بذلك ذات مرة".

وأتم: "عدم تحقق ذلك ليس خطأ الآخرين، بل خطأي أنا".

تاعرابت (30 عاما) تزامل لبعض الوقت مع مودريتش في صفوف توتنام هوتسبير.

صانع الألعاب المولود في مدينة فاس المغربية لعب أيضا لأندية: لانس، وكوينز بارك رينجرز، وفولام، وميلان، وجنوى.

ويمتلك تاعرابت 16 مباراة دولية فقط مع أسود الأطلس، وعاد مؤخرا لصفوف منتخب المغرب تحت قيادة وحيد خليلوزيتش، ليشارك في وديتي بوركينا فاسو النيجر قبل أسبوعين.

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عادل تاعرابت ريال مدريد

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