غريب: تلقيت عرضا للعب مباريات باسم المنتخب الأول في سبتمبر

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 12:27

كتب : FilGoal

شوقي غريب

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن تلقيه عرضا لقيادة المنتخب الأول بشكل مؤقت.

وصرح غريب عبر قناة (أون سبورت) "بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية، عرض علي لعب مباريات باسم المنتخب الأول خلال الأجندة الدولية في سبتمبر".

وأضاف "المسؤولون عن تسيير شؤون اتحاد الكرة في هذا التوقيت كانوا يقومون باستشارتي في بعض الأمور الفنية خاصة في ظل عدم وجود مجلس إدارة أو جهاز فني".

أخبار متعلقة

قائمة بيراميدز - جبر يغيب عن مواجهة شباب بلوزداد الأهلي يعلن جاهزية أزارو وسعد ومحمود للمشاركة في التدريبات الجماعية رسميا - طه إسماعيل يعتذر عن عدم استكمال مهمته في الأهلي مواعيد مباريات الأربعاء 25\9\2019 والقنوات الناقلة.. المصريون في كأس الرابطة

وأقال اتحاد الكرة الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في 6 يوليو الماضي عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف في دور الـ16.

وبقى منصب المدير الفني للمنتخب شاغرا حتى يوم الخميس الماضي عندما أعلنت اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة التعاقد مع حسام البدري لتولي مسؤولية المنتخب الأول.

اقرأ أيضا

في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

اتحاد الكرة يسأل فيفا أين صوت مصر في جائزة الأفضل.. ويكشف مفاجأة

ضحايا الحياة – القديس كاستيليو

غريب يكشف لـ في الجول كواليس تصويته في جائزة فيفا

أول تعليق من صلاح بعد أزمة تويتر

حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي

شوقي غريب منتخب مصر منتخب مصر الأوليمبي المنتخب الأوليمبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر - إنتر (0) لاتسيو (0) 2 دقيقة | أوروبا
بعد 3 مباريات من التدوير.. الأقرب والأبعد إلى ذهن فايلر 5 دقيقة | تقرير في الجول
مباشر – ريال مدريد يواجه أوساسونا 9 دقيقة | أوروبا
فيفا يوضح لـ في الجول صوت مدرب السودان بالصور.. "لم يختر صلاح" 11 دقيقة | المحترفون
الجنايني: سنحاسب كل من أخطأ.. وهذا ما قلته لـ صلاح 18 دقيقة | المحترفون
تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه والمحمدي أساسيان أمام برايتون في كأس الرابطة 35 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 4 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر

قد ينال إعجابك