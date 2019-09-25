غريب: تلقيت عرضا للعب مباريات باسم المنتخب الأول في سبتمبر

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن تلقيه عرضا لقيادة المنتخب الأول بشكل مؤقت.

وصرح غريب عبر قناة (أون سبورت) "بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية، عرض علي لعب مباريات باسم المنتخب الأول خلال الأجندة الدولية في سبتمبر".

وأضاف "المسؤولون عن تسيير شؤون اتحاد الكرة في هذا التوقيت كانوا يقومون باستشارتي في بعض الأمور الفنية خاصة في ظل عدم وجود مجلس إدارة أو جهاز فني".

وأقال اتحاد الكرة الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في 6 يوليو الماضي عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف في دور الـ16.

وبقى منصب المدير الفني للمنتخب شاغرا حتى يوم الخميس الماضي عندما أعلنت اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة التعاقد مع حسام البدري لتولي مسؤولية المنتخب الأول.

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