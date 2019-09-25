قائمة بيراميدز - جبر يغيب عن مواجهة شباب بلوزداد

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن قائمة فريقه والتي تضم 20 لاعبا قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد وشهدت غياب علي جبر مدافع الفريق.

ويحل بيراميدذ ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما والذي أقيم في القاهرة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور

الدفاع: عمر جابر - رجب بكار - محمد حمدي - عبد الله بكري - أحمد منصور - طه طارق

الوسط: إيريك تراوري - محمد فتحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - إسلام عيسى

الهجوم: جون أنتوي - أحمد علي - دودو الجباس

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