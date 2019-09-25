بوكيتينو: نحتاج للوقت وهناك فرصة جيدة لتعديل الأوضاع في يناير

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام إن فريقه يخطط لضم لاعبين خلال شهر يناير المقبل وذلك بعد خروج الفريق أمام كولشيستر الذي ينافس في الدرجة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصرح المدرب الأرجنتيني قائلا: "نحن بحاجة للوقت، شهر يناير سيكون فرصة جيدة للغاية لإصلاح الموقف الحالي والسوق الصيفية كذلك".

وواصل "تلك هي المشكلة حينما يحدث شيئا لا يمكنك السيطرة عليه".

وأضاف "يعني ذلك أننا بشر وفي كرة القدم للحفاظ على فترتك الناجحة فأنت بحاجة لكي تكون مختلفا كل موسم وتجد حلولا مختلفة".

وأتم "نحن بحاجة لفعل شيء مختلف وسنفعل ذلك".

توتنام ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد التعادل سلبيا أمام كولشيستر، ليلعب الفريقان ركلات ترجيح ويفوز بها النادي الذي ينافس في الدرجة الرابعة في إنجلترا.

ويستعد ديوك لندن لاستضافة ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

ويحتل الفريق اللندني حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما تعادل في مباراتين وخسر مباراتين وفاز في اثنين.

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