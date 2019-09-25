مدرب دونز: القائمة كلها تريد اللعب ضد ليفربول

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 10:57

كتب : FilGoal

ليفربول - أبطال أوروبا - توتنام

أوضح بول تيسدال المدير الفني لفريق إم كيه دونز منافس ليفربول في كأس رابطة المحترفين أن مهمة اختياره للتشكيل الذي سيخوض المباراة تمثل تحديًا صعبًا بالنسبة له لأن كل لاعبي الفريق يرغبون في اللعب أمام بطل أوروبا.

ويحل ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا ضيفا على إم كيه دونز أحد فرق القسم الثالث بإنجلترا يوم الأربعاء ضمن الدور الثالث من المسابقة.

وقال تيسدال في تصريحات أبرزها موقع ليفربول: "أجد صعوبة في الأمر لأنني أحب جميع اللاعبين، وهم بمثابة عائلتي الثانية".

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وأضاف "أتمنى لهم جميعًا تقديم عرض رائع، ولكن في النهاية يجب عليّ أن أختار 11 لاعبًا فقط لبداية المباراة".

وواصل "بالطبع سيشعر بعض اللاعبين بالاستياء والإحباط لعدم وجودهم في التشكيل الأساسي، ولكنني أعلم أنهم كانوا ليشعرون بذلك أيضًا إذا كان خصمنا القادم هو سندرلاند على سبيل المثال".

وأتم مدرب إم كيه دونز "جميعهم يرغبون في اللعب ضد ليفربول، ولذلك هذا هو التحدي الأصعب بالنسبة لي".

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