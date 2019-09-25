العنصرية الإيطالية خارج الملعب - منع مشجع من حضور المباريات.. وبولونيا يدافع عن ميهايلوفيتش

تطل العنصرية بوجه قبيح أكثر من أي وقت مضى حتى خارج الملاعب في إيطاليا.

مُنع مشجع لنادي سامبدوريا الإيطالي من حضور المباريات لمدة عامين بعد ظهور بادرة سيئة منه تجاه ضحايا كارثة "سوبريجا".

3 أو 4 مشجعين من جماهير سامبدوريا احتفلوا على طريقة "الطائرة" أمام تورينو إشارة إلى كارثة "سوبريجا" التي لحقت بفريق تورينو في أربعينيات القرن الماضي.

سامبدوريا نجح في الفوز على تورينو بهدف نظيف في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتوصلت الشرطة الإيطالية إلى هوية مشجع سامبدوريا وتقرر منعه من حضور المباريات لمدة عامين.

وتم التعرف على المشجع عن طريق كاميرات الملعب وتم نشرها للتوصل إلى معلومات عنه في النهاية.

وفي نفس السياق طالب نادي بولونيا غلق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسخر من مرض المدير الفني سينيسا ميهايلوفيتش.

الصفحة التي تضم 45 ألف مُعجب سخرت سابقا من بعض الرموز الإيطالي وآخرهم الإيطالي دافيدي أستوري، وجايتانو شيريا وابن بيرناردو كورادي المريض.

وأتخذ نادي بولونيا الإجراءات اللازمة لغلق تلك الصفحة.

ويعاني المدير الفني الصربي من سرطان الدم "لوكيميا" ويواصل علاجه في أحد المستشفيات ويقود الفريق تدريبيا.

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