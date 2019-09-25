محمد يوسف: أردت الرحيل بعد قدوم لاسارتي.. وهذا ما حدث مع مؤمن زكريا

قال محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي إنه كان يفكر في الرحيل عن القلعة الحمراء بعد التعاقد مع مارتين لاسارتي لتدريب الفريق.

وتحدث يوسف لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "عقب رحيل باتريس كارتيرون توليت مسؤولية الأهلي في فترة صعبة للغاية".

وأكمل "رأيت أن لاسارتي جاء مع بعض مساعديه لذا فلن يكون لي أي دور واضح ولكن الإدارة أصرت على تواجدي بداعي الخبرات التي سأنقلها للمدرب الجديد للفريق".

وأضاف المدير الفني الأسبق للأهلي والذي قاده للتتويج بدوري أبطال إفريقيا عام 2013 "عقب توقف الدوري بسبب كأس أمم إفريقيا فكرت في الرحيل ولكن تخوفت حتى لا يُفهم قراري بشكل خاطئ خاصة في ظل تواجد مؤجلات من الدوري".

وأردف "لذا قررت الاستمرار ودائما لبيت نداء الأهلي".

وبسؤاله هل سيعود للأهلي في المستقبل في ثوب الرجل الثاني مرة أخرى أجاب "لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

وأكمل يوسف "كل مرحلة لها أهدافها وأنا كما قلت لبيت نداء الأهلي دائما".

مؤمن زكريا

وانتقل الحديث بعد ذلك عن زعم مؤمن زكريا لاعب الأهلي أنه سبب في أزمته النفسية التي يمر بها وقال يوسف: "لقد تحدثت مع مؤمن قبل سفره إلى ألمانيا ولا توجد أزمة بيننا".

وأكمل "المشكلة الوحيدة التي حدثت مع مؤمن هو أثناء تجديد تعاقده إنه كان يريد وضعه في تصنيف أعلى مما وُضع فيه ولكن كانت هناك معايير محددة لذلك مثل عدد المشاركة في المباريات والبطولات والسنوات التي قضاها في النادي".

وأضاف "في النهاية وعقب قدوم سيد عبد الحفيظ لتولي منصب مدير الكرة جدد تعاقد مؤمن بنفس الشروط".

واستدرك "ربما كان مؤمن يتخوف من عدم المشاركة مع الفريق خاصة أن تجديد تعاقده جاء في وقت كارتيرون حينما كان بعيدا عن المشاركة لشهرين أو ثلاثة".

وشدد يوسف "حينما توليت مهمة المدرب خلفا لكارتيرون أعددت برنامجا خاصا لمؤمن وشارك معي في أربع مباريات من أصل ستة غاب فقط عن المشاركة الإفريقية لعدم قيده في القائمة".

وأتم "شيء آخر أنا كنت أريد ضم مؤمن للأهلي منذ عام 2013 وتحدثت معه قبل مواجهة أورلاندو بايرتس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا وكان لديه مشكلة ووعدته بحلها لضمه إلى الأهلي، كيف أحاول إعادته للفريق وأحاربه في الوقت ذاته"؟

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