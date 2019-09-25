بالفيديو - حكم يترنح كالسكير في التشيك

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 00:57

كتب : FilGoal

سيفارا

ذهب الجمهور إلى مباراة في التشيك بحثا عن متعة ولو قليلة، لكن الحدث لم يصنعه اللاعبون في الميدان، بل الحكم المساعد على خط الملعب.

كان استعراضا صامتا أشبه بأفلام أسطورة الكوميديا تشارلي تشابلن، الحكم ميلان سيفارا يترنح كالسكير ولا دراية له إطلاقا بما يحدث في المستطيل الأخضر.

مما جعل الجمهور الحاضر يضحك بشكل هستيري كأنه جالس في المسرح، يشاهد سيفارا هائما في عالم آخر.

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وأكمل سيفارا المباراة التي تنافس فيها ناديا بيرون وسلاني يوم الأحد.

لكن لم يمر سلوك سيفارا مرور الكرام، أصدر اتحاد كرة القدم في منطقة وسط بوهيميا بيانا قال فيه:"سيتم اتخاذ إجراءات انضباطية بحق الحكم، سلوكه غير مقبول تماما".

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