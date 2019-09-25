فالفيردي يوضح حجم إصابة ميسي

أوضح إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، طبيعة إصابة لاعبه ليونيل ميسي.

برشلونة فاز على فياريال بهدفين دون رد في ملعب كامب نو، بالجولة السادسة للدوري الإسباني، مباراة شهدت خروج ميسي مصابا بين الشوطين. (طالع التفاصيل)

وصرّح فالفيردي بعد اللقاء: "ميسي يعاني من انزعاج بسيط في العضلة الضامة، وقد خيّرنا إخراجه احترازيا، علينا الانتظار حتى غدا للتعرف على إصابته".

وأكمل خلال المؤتمر الصحفي: "نلعب جيدا على ملعبنا، لكن أعتقد أن الكل توقف مع إصابة ليو".

فالفيردي برر تراجع فريقه بعد تسجيل هدفين مبكرين: "ربما افتقدنا إلى النسق المناسب، فبعد التقدم 2-0 في أول 15 دقيقة، عانينا من اللعب قبل 3 أيام. اللاعبون يمتلكون الجودة وسجلنا هدفا رائعا، وعندها سيطر فياريال".

أنطوان جريزمان شارك كجناح أيسر، وفالفيردي يتعامل بمرونة مع لاعبه الجديد: "عندما أحضرنا جريزمان كنا على دراية بقدرته على اللعب في عدة مراكز بخط الهجوم. لعب كمهاجم في أتليتكو، ولعب كجناح أيسر في سوسيداد. إنه يعمل ويتطور. حاله حال الجميع، هو يلعب أفضل في ملعبنا".

المدرب الإسباني أخرج لاعبه لويس سواريز في الدقيقة 78 بعد أن ظهر بشكل باهت: "سواريز عائد من إصابة، ويحتاج إلى عدة مباريات لاستعادة مستواه. العام الماضي تم التشكيك في سواريز ولكن عندما يستعيد مستواه يساعدنا كثيرا".

برشلونة رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع مؤقتا، ليتعافى جزئيا من هزيمته المفاجئة أمام غرناطة بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

اقرأ أيضا:

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (1).. أسماء على طاولة البدري ونداء للغندور

بالفيديو - فوز حزين لـ برشلونة على فياريال

لماذا جائزة فيفا أشمل من الكرة الذهبية

غريب يكشف لـ في الجول كواليس تصويته في جائزة فيفا

في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل