بالفيديو - فوز حزين لـ برشلونة على فياريال

استعاد برشلونة توازنه، وفاز على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب كامب نو في الجولة السادسة للدوري الإسباني.

أنطوان جريزمان، وأرتور ميلو سجلا هدفي برشلونة، فيما سجّل سانتي كازورلا هدف فياريال وحيد.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد فياريال عند 8 نقاط في المركز الثامن.

المباراة حملت عنوانا واضحا قبل انطلاقتها: الثلاثي الهجومي لـ برشلونة يجتمع للمرة الأولى.

تشكيل برشلونة أمام فياريال .. معا لأول مرة، ميسي وسواريز وجريزمان يقودون خط الهجوم#في_إسبانيا pic.twitter.com/k3oPPP3ybE — FilGoal (@FilGoal) September 24, 2019

ولكنها حملت عنوانا مغايرا تماما بعد مرور شوط واحد: إصابة الضلع الأهم في الثلاثي الهجومي لـ برشلونة.

ليونيل ميسي خاض مباراته الأولى كأساسي، وشارك أنطوان جريزمان ولويس سواريز في خط الهجوم، لكنه لن يهنأ وسيغادر الملعب مصابا، ليحقق برشلونة فوزا حزينا في انتظار التقرير الطبي الخاص بنجمه الأعظم.

النجم الأرجنتيني بدأ مباراته رقم 400 في الدوري الإسباني، ولا يسبقه من كل لاعبي برشلونة سوى شابي هيرنانديز الذي بدأ 443 مباراة.

حامل اللقب استهدف استعادة توازنه، بعد الخسارة المفاجئة على أرض غرناطة بهدفين دون رد يوم السبت الماضي.

فيما بحث فياريال عن أول انتصار على برشلونة منذ موسم 2007\2008 وقتما تفوّق عليه في الترتيب وحصد المركز الثاني في الدوري الإسباني.

علامات الاستفهام حول قدرة تألق جريزمان مع ميسي تلاشت سريعا بعد 6 دقائق، عندما نفّذ الأرجنتيني ركلة ركنية على القائم القريب، قابلها الفرنسي برأسية في شباك فياريال، افتتح بها التسجيل لـ برشلونة.

الاستفاقة الكتالونية تواصلت بهدف ثانٍ، سيتنافس على جائزة هدف الموسم، سُجل بواسطة البرازيلي أرتور ميلو الذي أطلق قذيفة صاروخية جمّدت سيرخيو أسينخو حارس مرمى فياريال في الدقيقة 15.

الهدف هو التاسع لـ برشلونة من خارج منطقة الجزاء في عام 2019.

في الدقيقة 29 حدث المشهد الأكثر رعبا لأي مشجع برشلونة: إصابة ميسي.

النجم الأرجنتيني تلقى العلاج من الجهاز الطبي على الخط الجانبي للملعب، بعد إصابته في العضلة الضامة للساق اليسرى، وظهر العائد عثمان ديمبيلي يجري عمليات الإحماء.

لكن خروج ميسي من المباراة لم يحدث سوى بين الشوطين، إذ اضطر زملاؤه إلى العودة إلى أرض الملعب دونه.

ما بال عيون الناس بك ياليو 👀 ليونيل ميسي "الأفضل في العالم" يسقط مصابا في الدقيقة 29 🔵برشلونة 2 🆚 🟡فياريال 0 📺تابع لحظة بلحظة "https://t.co/ekcwTvUWo1"#في_إسبانيا pic.twitter.com/ZIQTT4cPAa — FilGoal (@FilGoal) September 24, 2019

قبل ذلك، قبل أن ينتهي الشوط الأول، في الدقيقة 44 تحديدا، قرر سانتي كازورلا إشعال المباراة بتسديدة يسارية رائعة سكنت شباك برشلونة.

كازورلا سجل هدفه رقم 24 في مسيرته بالدوري الإسباني من خارج منطقة الجزاء.

مع بداية الشوط الثاني، ظهر برشلونة مهزوزا، وكاد خافيير أونتيفيروس أن يتعادل لـ فياريال في الدقيقة 47 لولا تصدي مارك أندري تير شتيجن.

على الجانب الآخر، أقحم فالفيردي لاعبه فرينكي دي يونج بدلا من سيرجي روبيرتو، واستعان بـ أنسو فاتي بدلا من سواريز الحاضر الغائب في الدقيقة 78.

المراهق المجنّس لتمثيل إسبانيا مؤخرا، كاد أن يقتل المباراة في الدقيقة 80 بتسديدة يسارية مرت بجوار قائم فياريال، بعد تلقيه تمريرة رائعة بالكعب من جريزمان.

في الدقائق التالية حاول جيرارد بيكيه التكفل بالمهمة، ونفّذ ركلة حرة مباشرة تصدى لها أسينخو، ليكتفي برشلونة بما سجله في الربع ساعة الأول من اللقاء.

برشلونة فاز بتحفظ، وخسر نجمه الأعظم مجددا.



































وفي مباراة أخرى، تصدّر غرناطة الدوري الإسباني مؤقتا، بتعادله 1-1 أمام مضيفه بلد الوليد على ملعب خوسيه زوريّا.

أوسكار بلانو تقدّم للفريق المملوك للظاهرة رونالدو في الدقيقة 12، قبل أن يخطف كارلوس فيرنانديز نقطة الصدارة لـ غرناطة بهدفه في الدقيقة 43.

ليرفع غرناطة رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف عن أتليتك بلباو وريال مدريد. ويرفع بلد الوليد رصيده إلى 6 نقاط في المركز 13.

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