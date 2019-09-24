بالفيديو – غزو روسي يقود موناكو لفوز أول بالدوري الفرنسي أمام نيس

نجح موناكو في تحقيق أول فوز له بالدوري الفرنسي متخطيا عقب نيس في الجولة السابعة من المسابقة.

موناكو فشل في الجولات الستة الأولى تسجيل أي انتصار خلال الموسم الحالي.

الروسي ألكسندر جولوفين الذي يقضى موسمه الثاني مع فريق الإمارة سجل هدف التقدم بطريقة رائعة من بعد راوغ مدافعي نيس داخل منطقة الجزاء مطلقا تسديدة صاروخية سكنت الشباك بعد مرور 29 دقيقة.

الجزائري إسلام سليماني سجل هدف موناكو الثاني بعد دقيقة واحدة مباشرة وتم إلغائه عقب مطالعة تقنية الفيديو بداعي التسلل.

الشوط الأول انتهى بتقدم موناكو بهدف نظيف، ومع بداية الشوط الثاني نجح بيرنيه في تسجيل هدف التعادل بتسديدة لم يُحرك لها الحارس ساكنا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سجل جولوفين الهدف الثاني له ولموناكو، تمريرة طولية من القائد الإسباني سيسك فابريجاس لسليماني الذي أرسل بدوره عرضية أرضية للجناح الروسي مودعا الكرة في الشباك.

وبعد 5 دقائق سجل وسام بن يدر الهدف الثالث لموناكو من انفراد بالمرمى بعد بينية جولوفين ليؤمن فوز فريق الإمارة الأول الموسم الحالي.

موناكو حصد 3 نقاط فقط في بداية الموسم من 6 مباريات عبر 3 تعادلات، وجاء الفوز الأول لكتيبة البرتغالي ليوناردو جارديم أمام الفرنسي باتريك فييرا الذي تكبد فريقه الهزيمة الثالثة هذا الموسم.

موناكو رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر وخرج من مثلث الهبوط، بينما ظل نيس في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

ويعاني موناكو منذ الموسم الماضي، إذ هرب من الهبوط في الجولات الأخيرة بعدما حصد لقب دوري 2016-17 أمام باريس سان جيرمان.

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